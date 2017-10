JAKARTA – Ekstensi untuk menyaring iklan kerap diunduh oleh pengguna. Pasalnya banyak iklan yang muncul di dunia maya memberikan pengalaman yang kurang baik dan terbilang mengganggu pengguna saat menjelajah internet.

Namun bagi Anda pengguna browser Chrome, Anda patut berhati-hati dengan AdBlok untuk menyaring iklan tersebut. Pasalnya kini muncul AdBlock palsu yang juga terpampang di situs toko resmi Chrome.

AdBlock Plus palsu tersebut bahkan telah di download oleh lebih dari 30.000 pengguna. Laporan tersebut yang disampaikan oleh akun Twitter bernama @SwiftOnSecurity.

Akun itu mengatakan bahwa AdBlock Plus palsu tersebut melenggang dari proses verifikasi Google sehingga muncul dalam daftar produk di toko Chrome. Hal ini tentu saja akan membuat pengguna yang awam dan kurang hati-hati, dengan mudahnya men-download ekstensi tersebut.

Dalam kasus ini, developer dibalik AdBlock Plus dengan sengaja membuat ekstensi yang terlihat sama seperti Adblock Plus yang asli, yang dikembangkan oleh adblockplus.org. Pengguna AdBlock Plus asli sendiri telah mencapai lebih dari 10 juta pengguna.

Meski AdBlock Plus palsu itu akan segera diturunkan, para developer telah berhasil meyakinkan 37.000 orang untuk mendownloadnya. Sementara itu tak diketahui apakah ekstensi tersebut berbahaya bagi pengguna atau data apa yang terganggu.

Insiden ini juga sebelumnya telah terjadi pada perusahaan pemilik Chrome. Google pada 2015 mengakui bermasalah dengan ekstensi Chrome yang berbahaya, dan perusahaan memblokir pengguna Windows serta Mac dari ekstensi Chrome yang tidak dihosting di Chrome Web Store.

Langkah pemblokiran ini ditujukan Google untuk mengatasi kekhawatiran atas pengguna untuk men-download software berbahaya tersebut.

Tak jelas bagaimana Google mengatasi masalah ini. Raksasa teknologi yang bermarkas di California itu juga belum memberikan komentar resminya. Demikian seperti dilansir The Verge, Selasa (10/10/2017). (lnm).

(kem)