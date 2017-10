JAKARTA - Bagi para penggemar game aksi petualangan, judul game Middle-earth yang dikembangkan Monolith Productions mungkin tak asing. Sebelumnya game itu rilis dengan seri Shadow of Mordor pada 2014.

Terkini, seri terbaru Middle-earth: Shadow of War rencananya meluncur pada 10 Oktober 2017. Dilansir Vgchartz, Selasa (10/10/2017), game ini membutuhkan ruang karena versi unduhan untuk PC Windows sebesar 97,7GB.

Informasi itu menurut editor eksekutif IGN, Dan Stapleton. Sementara versi PlayStation 4 lebih kecil, yakni gamer bisa mengunduh sebesar 63,93GB.

Akun Twitter @DanStapleton menyebutkan bahwa permainan Shadow of War akan menjadi game dengan ukuran file download terbesar. Menurutnya, banyak video 4K serta voice acting uruk dalam permainan.

Ia juga mengatakan bahwa versi PC akan menghadirkan tekstur lebih tinggi. Sekadar informasi, Middle-earth: Shadow of War akan diluncurkan untuk PS4, Xbox One, dan PC Windows.

Game yang dikembangkan Monolith Productions itu menghadirkan tokoh jagoan bernama Talion. Dikisahkan Talion memiliki kemampuan khusus, yang membuatnya mampu menumpas pasukan musuh.

Untuk Middle-earth: Shadow of Mordor, game ini mengambil latar belakang tempat di alam semesta The Lord of the Rings. Game yang diterbitkan 'Warner Bros. Interactive Entertainment' ini berada di antara event The Hobbit dan The Lord of the Rings.

Gamer bisa mengendalikan Talion, seorang ranger yang memiliki kemampuan spesial (wraith) untuk membantunya menghabisi musuh. Middle-earth: Shadow of Mordor memungkinkan gamer untuk menciptakan karakter dan mengembangkan kemampuan Talion.

Game tersebut persis waralaba Assassin's Creed, di mana tokoh jagoan dalam permainan dapat memanjat dinding atau tebing. Terdapat kemampuan terjun bebas dari tempat tinggi untuk langsung menghabisi musuh yang berada di permukaan.

Pada modus wraith, gamer bisa memanah musuh dari jarak jauh serta melihat pergerakan musuh yang berada di sekitar. Gamer juga bisa mendapatkan kemampuan khusus melalui sistem 'slots' yang disematkan pada senjata apabila berhasil membunuh Captain atau Warchief.

