JAKARTA- Nama Avicenna atau Ibnu Sina dalam dunia kedokteran sudah tak asing lagi. Bahkan, dokter muslim ini juga menyusun buku paling terkenal di dalam sejarah kedokteran, The Canon of Medicine.

Untuk lebih mengenal sosok Avicenna, tak ada salahnya untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupannya dan bagaimana pengaruhnya dalam dunia kedokteran.

Kehidupan dan Pendidikan

Menurut catatan pribadi Avicenna tentang hidupnya, seperti yang dikomunikasikan dalam catatan murid lamanya al-Jūzjānī yang dikutip dari Britannica, Rabu (11/10/2017), pria yang lahir di dekat Bukhara, Iran pada 980 itu berhasil membaca dan menghafal seluruh Alquran pada usia 10 tahun.

Tutor Nātilī menginstruksikan pemuda ini dalam logika dasar, dan setelah melampaui gurunya, Avicenna belajar untuk mempelajari litelatur Hellenistic sendiri.

Pada usia 16 tahun, Avicenna mulai beralih ke obat-obatan. Ketika sultan Bukhara jatuh sakit, Avicenna dipanggil ke sisi tempat tidurnya dan menyembuhkannya.

Sebagai rasa syukur, sultan membuka perpustakaan kerajaan Samanid untuknya dan dari sinilah, Avicenna mengenal kumpulan ilmu pengetahuan dan filsafat yang sesungguhnya.

Avicenna memulai karier menulisnya ketika ia menginjak usia 21 tahun. Sebanyak 240 judul buku memuat namanya dan mereka melintasi banyak bidang, termasuk matematika, geomteri, astronomi, fisika, metafisika, musik, dan puisi.

Pengaruh dalam Pengobatan

Terlepas dari penilaian umum yang mendukung sumbangan medis al-Raz, banyak dokter secara historis memilih Avicenna untuk organisasinya. Memang, pengaruhnya atas sekolah kedokteran besar di Eropa berkembang dengan baik dalam periode modern awal.

Adapun buku The Canon of Medicine (Al-Qānūn fī al-ṭibb) menjadi sumber yang unggul, bukan al-Rāzī’s Kitāb al-ḥāwī.

Ketertarikan Avicenna untuk mengkategorikan semakin jelas di buku Canon itu, yang terbagi dalam lima buku. Buku pertama berisi empat risalah. Risalah pertama berisi tentang empat elemen (Bumi, udara, air, dan api) dan juga anatomi.

Kemudian, risalah kedua meneliti etiologi dan gejalanya, sedangkan yang ketiga mencakup kebersihan, kesehatan, dan penyakit, serta kematian.

Risalah keempat merupakan nosologi terapeutik dan gambaran umum rejimen dan perawatan diet. Buku kedua dari Canon merupakan Materia Medica, Buku III mencakup penyakit kepala, dan buku keempat merupakan “Diseases That Are Not Specific to Certain Organs” serta buku kelima merupakan Obat Senyawa.

Sayangnya, catatan klinis asli Avicenna, yang dimaksudkan sebagai lampiran Canon hilang, dan hanya teks Arab yang bertahan dalam publikasi Romawi pada 1593.

Namun, ia jelas mempraktikkan perawatan dokter ahli Hippocrates di Yunani dengan kelainan bentuk tulang belakang dengan teknik reduksi, sebuah pendekatan yang telah disempurnakan oleh dokter dan ahli bedah Yunani Paul of Aegina.

Reduksi melibatkan penggunaan tekanan dan daya tarik untuk meluruskan atau memperbaiki kelainan tulang dan sendi seperti kelungkungan tulang belakang. Teknik ini tidak digunakan lagi hingga dokter bedah Prancis Jean-Francois Calot memperkenalkan kembali praktik ini pada 1896.

Saran Avicenna tentang wine sebagai pembalut luka biasanya digunakan di Eropa abad pertengahan. Selain itu, ia juga menggambarkan sebuah kondisi yang dikenal sebagai “Persian fire”, mengkorelasikan dengan benar rasa manis urin pada diabetes dan menggambarkan cacing guinea.

Pengaruh Avicenna meluas ke dalam praktik medis modern. Obat berbasis petunjuk misalnya kerap disajikan sebagai fenomena kontemporer yang didorong oleh percobaan klinis double-blind.

Akan tetapi, seperti yang dikatakan sejarawan medis Michael McVaugh, dokter abad pertengahan berusaha keras untuk membangun praktik mereka berdasarkan petunjuk yang bisa dipercaya.

Di sini, Avicenna memainkan peran utama sebagai tokoh terkemukan dalam literatur Yunani-Arab yang mempengaruhi dokter abad ke-13 seperti Arnold dari Villanova, Bernard de Gordon, dan Nicholas dari Polandia.

