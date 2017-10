CUPERTINO - Steve Jobs bukan satu-satunya orang yang berada di balik kesuksesan Apple. Rekannya, Steve Wozniak juga menjadi orang yang berjasa di balik kesuksesan Apple.

Steve Wozniak, anak dari insinyur di Lockheed Martin, Stephen Gary Wozniak jatuh cinta dengan elektronik sejak usia dini. Hebatnya, pria kelahiran 11 Agustus 1950 itu memiliki bakat untuk membangun peralatan elektronik dari awal.

Pertemuannya dengan Steve Jobs terjadi saat ia bertugas di University of California di Berkeley. Keduanya kemudian dipasangnya untuk membentuk Apple Computer di 1 April 1976, sehingga mendorong Wozniak berhenti dari pekerjaannya di Hewlett-Packard (HP).

Bekerja di luar garasi keluarga, ia dan Jobs berusaha menghasilkan alternatif yang mudah digunakan untuk komputer yang diperkenalkan oleh International Business Machines pada saat itu.

Wozniak mengerjakan penemuan produk, dan Jobs bertanggung jawab untuk pemasaran. Tidak lama setelah Apple didirikan, Wozniak menciptakan Apple I, desain yang sebagian besar dibangun di kamar tidur dan garasi Jobs.

Dengan pengetahuan Wozniak tentang elektronik dan Jobs dalam pemasaran, keduanya sangat cocok melakukan bisnis bersama.

Wozniak melanjutkan untuk memahami Apple II sebagai bagian dari seri komputer pribadi perusahaan, dan pada 1983, Apple memiliki nilai saham sebesar USD985 juta. Wozniak mengakhiri pekerjaannya dengan Apple pada 1985.

Kehidupan Pribadi

Pada Februari 1981, Wozniak terluka saat pesawat pribadi yang diujicobakan jatuh ketika lepas landas dari Sant Cruz Sky Park. Kesembuhannya yang sungguh-sungguh berlangsung selama dua tahun, karena ia menderita berbagai luka dan amnesia.

Tidak ada yang memamerkan kehidupan pribadinya, Wozniak menikah dengan Janet Hill, seorang eksekutif pengembangan pendidikan Apple.

Akhir Karir

Setelah kecelakaan dan pemulihan selanjutnya, Wozniak terus menemukan banyak usaha, termasuk CL 9, perusahaan yang bertanggung jawab atas remote control universal yang bisa diprogram pertama.

Disebut salah satu insinyur paling kreatif di Silicon Valley, pada 1990 ia bergabung dengan Mitchell Kapor dalam mendirikan Electronic Frontier Foundation, organisasi yang memberikan bantuan hukum bagi peretas komputer yang menghadapi tuntutan pidana.

Wozniak juga mendirikan Wheels of Zeus (WoZ) pada 2002, sebuah usaha dimulai dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi GPS nirkabel.

Setelah WoZ ditutup pada 2006, Wozniak menerbitkan otobiografinya, iWoz: From Computer Geek to Cult Icon: How I Invented the Personal Computer, Co-Founded Apple, dan Had Fun Doing It.

Pada 2008, ia bergabung dengan Salt-City berbasis start up Fusion-io sebagai ilmuwan utamanya, seperti dikutip dari Biography, Jumat (13/10/2017).

(din)