JAKARTA - Setelah hadir lebih dahulu di perangkat iOS, peramban Edge akhirnya muncul di Android. Pengguna kini bisa mengunduhnya melalui aplikasi Play Store.

Peramban Edge membawakan fitur yang terdapat pada desktop Windwos 10 seperti Reading List, Reading View, New Tab Page, dan lainnya. Selain itu pengguna juga bisa mendapatkan fitur preview dari dekstop agar bisa dibaca di perangkat mobile atau sebaliknya.

Meski seperti dikutip dari Ubergizmo, Jumat (13/10/2017), peramban Edge ini tak mendukung untuk ekstensi pemblokir iklan. Selain itu, aplikasi peramban Edge masih dalam versi beta dan belum sepenuhnya digulirkan ke semua pengguna Android.

Namun Microsoft sendiri memiliki persyaratan agar peramban miliknya bisa digunakan. Perangkat Android yang digunakan harus menjalankan sistem operasi Android KitKat 4,4 atau lebih terbaru.

Sebelumnya Microsfot Edge di perangkat iOS namun terbatas untuk pemilik akses Windows Insider dan hanya di kawasan Amerika Serikat.

Fiturnya pun sama seperti di Android seperti Reading View yang berguna untuk mengurangi efek distraksi saat pengguna membaca sebuah artikel. Selanjutnya fitur Hub View dapat memudahkan pengguna dalam mengakses beragam data dan di dalamnya terdapat pilihan koleksi bookmark, daftar bacaan, riwayat penjelajahan dan juga daftar unduhan.

Sedangkan untuk fitur Right Now merupakan sinkronisasi antarperangkat. Salah satu fitur menarik yang dibawakan oleh Microsoft Edge ialah adanya pilihan "Continue on PC". Pengguna bisa melanjutkan halaman website yang sedang dibuka di perangkat smartphone melalui PC.​

Sementara itu belum diketahui kapan Microsoft akan merilis versi final untuk perangkat Android dan iOS.

