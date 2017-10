WASHINGTON - Normal rasanya jika ada sebagian karyawan perkantoran yang mengatakan tempat ia berkerja memiliki suhu yang terlalu dingin dan sebagian lainnya merasakan suhu yang cukup panas. Namun, para peneliti di Concordia University telah menemukan solusi untuk masalah tersebut.

Dilansir dari Dailymail, Sabtu (14/10/2017), para peneliti menemukan sistem yang secara otomatis akan mengendalikan kondisi suhu di lingkungan ruangan dan mengoptimalkan produktivitas dan konsumsi energi perorangan. Sistem tersebut mengoptimalkan kondisi ruangan termasuk kualitas udara, suhu, dan pencahayaan berdasarkan preferensi masing-masing karyawan.

“Memperbaiki kualitas lingkungan perkantoran dapat mempengaruhi kenyamanan kayawan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi produktivitas mereka,” ungkap Hashem Akbari, seorang profesor di Departemen Bangunan, Teknik Sipil dan Lingkungan. Para peneliti menguji pendekatan sistem mereka di gedung perkantoran Monyreal terbuka dengan 5 zona dan 4 penghuni per zona.

Mereka menguji skenario hunian kantor yang berbeda, kondisi cuaca di luar ruangan dan memperhitungkan toleransi suhu per karyawan yang ada. Kemudian, peneliti menciptakan model matematis dari preferensi setiap pekerja kantor untuk mensimulasikan suhu di dalam ruangan yang disukai pekerja, tingkat ventilasi, cahaya alami dan pencahayaan buatan berdasarkan pada tempat sensor di seluruh bagian kantor.

“Kami mempertimbangkan beberapa parameter, termasuk proses pertukaran energi di seluruh bangunan, serangkaian paramenter lingkungan dalam dan luar ruangan, kualitas udara dalam ruangan, aktivitas penghuni dan preferensi termal dan visual yang dipersonalisasikan,” ungkap Farhad Modifi, peneliti sekaligus penulis penelitian.

Di bawah model yang dibuat oleh peneliti, mereka berhasil mengurangi biaya energi dan meningkatkan produktivitas pekerja. Metode yang mereka sarankan mampu meningkatkan produktivitas karyawan hingga USD1.000 atau setara dengan Rp13 juta per tahun per orang, dengan asumsi tingkat produktivitas USD20 per jam atau setara dengan Rp269 ribu rupiah.

Hal ini juga sejalan dengan studi pada 2011 yang memperkirakan bahwa manfaat ekonomi sebesar USD17 sampai USD26 miliar dapat dicapai setiap tahun dengan memperbaiki kualitas lingkungan dalam ruangan di gedung perkantoran di seluruh AS. Sebaliknya, bangunan di mana kondisi kenyamanan dikendalikan pada risiko tingkat kelompok atau zona yang mengabaikan preferensi suhu individu penghuni yang dapat menyebabkan kehilangan produktivitas.

