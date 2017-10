JAKARTA - Mode penyamaran rahasia atau incognito mode di Chrome memungkinkan Anda untuk menjelajahi web dan mencari sesuatu tanpa riwayat penjelajahan. Riwayat penjelajahan memudahkan Anda untuk kembali ke halaman web tertentu yang ingin Anda kunjungi kembali.

Namun, jika Anda ingin menyimpan riwayat penjelajahan Anda untuk sementara waktu ketika menggunakan mode tersebut, ini beberapa langkah mudah yang dapat ditemuh yang dilansir dari Howtotricks.

Untuk menyimpan riwayat penjelajahan, Anda dapat menginstal History Off the Record. Setelah menginstal kunjungi halaman web ekstensi dan klik Add to Chrome.

Lalu, pada kotak dialog konfirmasi yang muncul, klik Add extension. Setelah ekstensi dipasang pada Chrome, sebuah pesan akan muncul dengan petunjuk singkat tentang cara menggunakan ekstensi tersebut.

Untuk mengaktifkan History Off the Record untuk merekam penjelajahan yang Anda lakukan pada jendela penyamaran, Anda harus mengaktifkan ekstensi. Untuk melakukan hal tersebut, ketik chrome://extensions pada kotak address bar lalu tekan enter.

Di bawah the Off The expansion, centang Allow in incognito. Untuk membuka jendela penyamaran, pilih New incognito window pada menu utama Chrome di sudut kanan atas jendela browser.

Setelah melakukan penjelajahan di jendela penyamaran, klik menu Off the Record History pada toolbar. Sebuah kotak dialog muncul dengan 2 tab yaitu jendela yang baru ditutup (tabs closed recently) atau full story.

Pada tab full story, Chrome akan mencantumkan semua halaman web yang pernah Anda kunjungi pada mode jendela penyamaran sebelumnya. Untuk menghapus riwayat penjelajahan tersebut, klik ikon sampah pada sudut kanan atas pada Off the history.

Saat Anda menutup jendela penyamaran, keseluruhan riwayat penjelajahan yang disimpan oleh fitur tersebut juga akan hilang secara otomatis. Namun, jika Anda membuka jendela penyamaran selanjutnya, fitur tersebut juga akan secata otomatis merekam segala perjalanan penjelajahan internet Anda.

(ahl)