TOKYO – Selama bertahun-tahun, laporan yang dirilis NDP mayoritas didominasi oleh dua produsen konsol yakni Microsoft dan Sony. Microsoft mengusung konsolnya bertajuk Xbox dan Sony dengan PlayStation.

Namun kini Nintendo muncul dan menyalip keduanya melalui konsol mini Switch. Nintendo Switch merupakan konsol generasi terbaru yang laris manis dilahap gamer selama tiga bulan berturut-turut. Berdasarka pernyataan Nintendo, Switch telah mengalahkan Xbox One dan PS4 selama lima dari tujuh bulan konsol mini itu diluncurkan.

Nintendo Switch telah terjual lebih dari dua juta unit hanya di Amerika Serikat (AS) sejak perilisannya. Ini termasuk dengan perhitungan kendala pasokan yang signifikan yang dialami Nintendo.

Perusahaan asal Jepang itu juga mengatakan bahwa hardware Nintendo secara keseluruhan termasuk SNES Classic Edition, 3DS dan Switch, telah menyumbang dua pertiga penjualan konsol secara keseluruhan di AS.

Tak hanya itu, game Mario + Rabbids Kingdom Battle pun mendulang kesuksesan dengan menempati posisi ke tujuh dalam daftar yang dirilis NPD di bulan tersebut. Hadirnya Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, turut membuat Nintendo Switch menjanjikan permainan yang digandrungi para gamer, sehingga game tersebut pun membuntuti posisi Mario + Rabbids Kingdom Battle dalam daftar NPD.

Pencapaian ini merupakan keberhasilan bagi Nintendo setelah perusahaan melemah di tahun lalu. Konsol Wii U tak mampu dilirik banyak gamer sehingga Nintendo tak mendulang keuntungan besar. Kini perusahaan berbangga dengan konsol mininya Switch yang terus diproduksi demi permintaan pengguna. Demikian seperti dilansir Forbes, Jumat (20/10/2017). (lnm).

