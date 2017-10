JAKARTA - Facebook menggulirkan fitur timeline kedua bernama Explore. Fitur ini sebenarnya mirip dengan yang dimiliki Instagram. Pengguna bisa mengintip unggahan pengguna lain yang belum sempat berteman dengan mereka.

Explore telah tersedia untuk pengguna di perangkat mobile maupun desktop dan muncul berdasarkan "Like" terakhir dan unggahan yang sedang populer.

"Kami mulai menggelar feed pelengkap artikel populer, video, dan foto, yang secara otomatis disesuaikan untuk setiap orang berdasarkan konten yang mungkin menarik bagi mereka," kata Facebook dikutip dari Daily Mail, Senin (23/10/2017).

Di perangkat desktop, fitur Explore tersedia melalui sidebar di samping kiri. Di sana pengguna akan menemukan opsi "See More" yang merupakan menu utama untuk melihatnya. Sementara di Android, pengguna bisa memeriksanya melalui menu "More".

Di iOS, fitur tersebut bisa diakses dengan mengklik tombol hamburger yang menyimpan menu Explore. Menurut pihak Facebook, fitur ini telah diminta pengguna agar mereka bisa menemukan konten yang relevan dengan kesukaannya.

Facebook pertama kali menguji coba fitur Explore pada Maret 2017. Perusahaan ini menginginkan para pengembang mendapatkan umpan balik sebelum mereka menggulirkannya di Android dan iOS.

Di Instagram, fitur Explore telah lebih dahulu ada. Konsepnya tak berbeda jauh dari yang digulirkan Facebook. Pengguna bisa melihat beragam unggahan berdasarkan pertemanan teman, "Like" dan yang sedang populer saat itu.

(kem)