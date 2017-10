JAKARTA - Setelah dilanda musibah bencana alam, internet di Puerto Rico lumpuh. Google baru-baru ini membantu memulihkan koneksi di negara tersebut dengan mengirimkan balon udara penyebar internet.

Apple kemudian menyusul dengan membuka fitur rahasia di iPhone. Fitur rahasia yang dimaksud ialah koneksi LTE di band 8 yang berada di frekuensi 900 MHz.

Dengan dibukanya LTE band 8, smartphone iPhone bisa terkoneksi dengan balon udara Project Loon Google agar penduduk Puerto Rico bisa mengakses layanan telekomunikasi.

Dikutip dari Phone Arena, Selasa (24/10/2017), LTE band 8 sebenarnya tak aktif di Amerika Serikat dan Puerto Rico karena belum mendapatkan izin. Namun baru-baru ini Apple telah memiliki izin sementara untuk mengaktifkannya.

Setelah mengaktifkan LTE band 8, iPhone akan dapat terhubung ke balon Project Loon yang diaktifkan di wilayah Puerto Rico mulai 20 Oktober 2017. Semua iPhone, mulai dari iPhone 5c dan yang lebih baru dengan iOS 10, dapat menggunakan frekuensi tersebut.

"Kami bekerja sama dengan AT&T untuk mengaktifkan layanan seluler bagi pengguna iPhone di Puerto Riko saat pulau tersebut pulih dari Badai Maria," ungkap Apple.

Agar LTE band 8 tersebut aktif, pengguna iPhone hanya perlu mengunduh pengaturan baru yang digulirkan Apple pekan ini. Untuk mengaktifkannya, caranya ialah masuk ke Settings - General - About on your iPhone.

