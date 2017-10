JAKARTA - Perusahaan induk media sosial Snapchat, Snap Inc, dikabarkan telah merumahkan 18 karyawan di divisi perekrutan. Ini merupakan kebiasaan yang tak wajar dari sebuah perusahaan yang mencoba untuk berkembang.

Sebelumnya pada bulan lalu, CEO Snap Inc, Evan Spiegel, mengatakan kepada para karyawan bahwa perusahaannya akan melambatkan sesi perekrutan pada 2018. Informasi ini dikatakan Evan melalui surat elektronik atau email.

Snapchat adalah media sosial yang populer di kalangan pengguna di bawah 30 tahun. Namun sejak Snap Inc melantai bursa senilai USD3,4 miliar pada Maret lalu, para investor mulai khawatir bahwa perusahaan tak bisa menghasilkan banyak untung.

Sementara itu dikutip dari Reuters, Rabu (25/10/2017), Snap Inc menolak untuk berkomentar saat ditanyai mengenai kabar pemecatan tersebut.

Saham Snap Inc diketahui mengalami pelemahan pada Jumat, 20 Oktober 2017, lalu. Terakhir kali harga per lembar saham Snap Inc dibanderol seharga USD15,56.

Lunturnya kepopuleran Snapchat tak lepas dari perkembangan sang kompetitor, Instagram, yang menggunakan fitur serupa seperti Stories dan stiker unik.

Tak hanya layanan media sosial, Snap Inc juga memiliki bisnis hardware dalam pembuatan kacamata pintar bernama Spectacles.

