JAKARTA - Seorang peneliti di The University of Western Australia menggunakan citra Google Earth untuk mengidentifikasi hampir 400 struktur batu yang tak terdokumentasi. Sebelumnya, struktur tersebut dikenal sebagai 'Gates' di Arab Saudi.

Profesor David Kennedy seorang peneliti di Classics and Ancient History mengatakan bahwa sementara kecenderungan dari kita menganggab Arab Saudi sebagai pegunungan dan gurun yang tandus.

Arab Saudi juga dikenal merupakan rumah bagi sejumlah besar situs arkeologi yang belum teridentifikasi, tercatat dan dipetakan.

“Anda tidak dapat melihat mereka dengan cara yang mudah dimengerti di permukaan tanah, namun begitu Anda beranjak beberapa ratus kaki, atau dengan satelit yang lebih tinggi lagi, mereka akan tampak dengan indah," kata Profesor Kennedy.

Temuannya dijelaskan dalam sebuah makalah penelitian yang akan diterbitkan November mendatang di jurnal Arabian Archaeology and Epigraphy.

Profesor Kennedy mengatakan bahwa dia bingung saat pertama kali melihat jenis situs ini pada gambar satelit. Meskipun ia telah bekerja 40 tahun dengan arkeologi Arab, temuan barunya itu tak seperti temuan yang pernah ia lihat sebelumnya.

“Saya menyebut mereka sebagai Gates karena ketika Anda melihatnya dari atas, mereka terlihat seperti gerbang lapangan sederhana yang rata, dua tiang tegak di kedua sisi, dihubungkan oleh satu atau beberapa palang yang panjang," terangnya.

"Mereka tidak terlihat seperti bangunan tempat orang hidup dan juga tidak terlihat seperti perangkap binatang atau tempat untuk membuang mayat. Ini adalah misteri mengenai apa tujuan bangunan ini," ujarnya.

Sejak 1997, Profesor Kennedy telah menerbangkan helikopter ke Arab Saudi, Yordania, memotret puluhan ribu bangunan batu yang terbentang di atas lapangan lahar atau “harrat”.

“Bentuknya berkisar lingkaran raksasa berbatu yang mungkin berukuran 400m, hingga bentuk Kites (jebakan binatang), Pendants (monumen penguburan), Wheels (tak diketahui) dan masih banyak lagi," jelasnya.

Tak banyak yang diketahui tentang orang-orang yang membangun bangunan tersebut. Namun menurut Profesor Kennedy, diperkirakan mereka telah membangunnya 2.000 hingga 9.000 tahun yang lalu.

Mereka diyakini sebagai nenek moyang dari Beduin modern di wilayah ini yang digambarkan sebagai “The Works of Old Men”.

Profesor Kennedy sendiri merupakan founder director Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa (EAMENA). Tim EAMENA bekerja untuk mencatat warisan yang telah terancam bertahun-tahun oleh perkembangan. Demikian seperti dilansir Phys, Rabu (25/10/2017). (lnm).

(kem)