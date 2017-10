JAKARTA - Warner Bros mengumumkan DLC atau konten yang dapat diunduh dari permainan Middle-earth: Shadow of War. Penerbit mengungkap konten tanmabah dalam sebuah trailer, yang memperlihatkan suku baru dan cerita kampanye pemain.

Dilansir Gamespot, Kamis (26/10/2017), Developer Monolith akan menambah empat ekspansi untuk permainan. Dua dari ekspansi itu hadir dalam bentuk suku baru. Pertama, suku Slaughter, suku "mengerikan" Orc yang "mampu menyergap pemain pada titik apapun".

Ekspansi ini akan diluncurkan pada dan memperkenalkan misi baru, sebuah benteng baru dengan ruang takhta Overlord, monumen, pos terdepan, dan Epic and Legendary Orc baru.

Ekspansi itu akan diikuti oleh suku Outlaw, yang diluncurkan pada Desember. Suku penjahat adalah "rumah bagi pejuang yang paling memberontak di masyarakat Orc". Seperti ekspansi suku sebelumnya, ia menambahkan misi baru, Epic and Legendary Orc, dan sebuah benteng suku baru dengan takhta kerajaan, monumen, dan pos terdepan.

Sisanya, dua ekspansi lagi mengenai kampanye cerita yang akan diluncurkan pada 2018. Kampanye Blade of Galadriel diluncurkan pada Februari tahun depan dan menempatkan pemain dalam peran Eltarie, seorang "pembunuh elit".

Ekspansi ini juga menambahkan karakter Nemesis baru seperti Flint and Tinder dan the Slayer of the Dead. Sementara untuk ekspansi kedua, diluncurkan pada Mei dan dijuluki Desolation of Mordor. Dalam kampanye ini, para pemain menganggap peran Baranor dan "memerintahkan pasukan Man melawan ancaman Orc baru ke Timur". Perluasan juga memungkinkan pemain membuat peralatan baru dan membawanya ke wilayah baru, Desert of Lithlad.

Untuk para penggemar game aksi petualangan, judul game Middle-earth yang dikembangkan Monolith Productions mungkin tak asing. Sebelumnya game itu rilis dengan seri Shadow of Mordor pada 2014.

Seri terbaru Middle-earth: Shadow of War membutuhkan ruang karena versi unduhan untuk PC Windows sebesar 97,7GB. Informasi itu menurut editor eksekutif IGN, Dan Stapleton. Sementara versi PlayStation 4 lebih kecil, yakni gamer bisa mengunduh sebesar 63,93GB.

Akun Twitter @DanStapleton menyebutkan bahwa permainan Shadow of War akan menjadi game dengan ukuran file download terbesar. Menurutnya, banyak video 4K serta voice acting uruk dalam permainan.

