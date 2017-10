JAKARTA - Sebagian besar game saat ini telah mendukung permainan multiplayer di mana tak hanya bisa dimainkan oleh satu orang namun lebih. Meski demikian tak demikian game besutan Bethesda satu ini.

Game Wolfenstein II: The New Colossus tak memiliki mode multiplayer sebagaimana dilaporkan Gamesindustry yang dijelaskan pada ajang Gamescom awal tahun ini.

Pihak pengembang akhirnya menjawab kabar tersebut. Narrative Desainer Machine Games, Tommy Tordsson Bjork, mengatakan alasannya karen untuk memmberikan narasi mendalam pada game tersebut.

"Satu-satunya cara kita bisa menciptakan pengalaman narasi super kendalam ini adalah jika kita hanya fokus pada pemain tunggal. Memiliki komponen multiplaye dapam proses kerja ini hanya akan mencairkan semuanya," kata Bjork, dikutip dari Ubergizmo, Senin (30/10/2017).

"Itulah bahayanya jika Anda mencoba melakukan dua hal sekaligus. Kami hanya terus bekerja bersama-sama dan fokus pada pembuatan permainan tunggal yang benar-benar baik. Melakukan hal ini adalah membuat permaianan yang besar," imbuhnya.

Wolfenstein II: The New Colossus adalah game bergenre action adventure first person shooter yang dikembangkan oleh Machine Game dan drilis Bethesda pada 27 Oktober 2017. Game ini dapat dimainkan di PC maupun di PS4 dan Xbox One.

Wolfenstein II: The New Colossus merupakan sekuel lanjutan dari game Wolfenstein: The New Order yang memiliki latar sejarah tahun 1961 saat Amerika Serikat mengikuti kemenangan NAZI dari Perang Dunia Kedua.

