JAKARTA - WhatsApp kabarnya telah mulai menggulirkan fitur baru yang memungkinkan penggunanya untuk menghapus pesan. Kabar ini diketahui melalui FAQ (frequently asked question) di halaman resminya.

Lantas bagaimana cara menghapus pesan yang sudah terlanjur terkirim? Caranya ternyata cukup mudah. Pengguna hanya perlu menyentuh dan menahan pesan tersebut dalam beberapa saat.

Setelahnya, di pesan itu akan muncul pilihan "Delete for everyone". Selain bisa menghapus satu pesan obrolan, pengguna juga bisa menghapus pesan lainnya secara banyak (multiple).

Baca juga: Keren! Fitur Live Location di WhatsApp Sambangi iOS dan Android

Caranya masih sama yakni dengan menyentuh dan menahan pesan yang akan dihapus secara satu per satu, kemudian memilih "Delete for everyone" guna menghapus semua pesan yang terpilih.

Sebagaimana dilaporkan Phone Arena, Minggu (29/10/2017), pesan di WhatsApp bisa dihapus asalkan tak lebih dari 7 menit setelah dikirim. Ini berarti Anda mesti buru-buru menghapusnya sebelum orang lain membacanya.

Baca juga: Duh! Fitur di WhatsApp Bisa Jadi Mata-Mata, Kok Bisa?

Fitur hapus pesan ini kabarnya sudah mulai digulirkan WhatsApp untuk pengguna Android, iOS, dan Windows Phone. Hanya saja karena tak semua orang sudah bisa mencobanya, kemungkinan fitur ini dirilis secara bertahap.

Pastikan bahwa Anda menggunakan aplikasi WhatsApp versi terbaru agar bisa mencobanya. Selain fitur hapus pesan, WhatsApp juga telah merilis fitur Live Location gunakan berbagi lokasi secara realtime.

(kem)