JAKARTA – Jauh sebelum internet menjadi andalan ponsel, modem banyak digunakan oleh pengguna laptop untuk mengakses internet. Perangkat berukuran kecil ini bahkan hingga saat ini masih cukup banyak digunakan oleh penggu perangkat elektronik.

Modem sendiri ditemukan oleh Dennis Hayes yang juga merupakan pendiri perusahaan Hayes Microcomputer. Perusahaannya bahkan dikenal sebagai produsen modem yang perangkatnya digandrungi pengguna.

Dennis Hayes lahir pada 1950. Ia menempuh studi di Georgia Institute of Technology dan lulus pada 1970. Selanjutnya, Dennis Hayes bekerja di sebuah perusahaan komunikasi National Data Corporation di Atlanta.

Perusahaan itu menangani transfer dana elektronik dan otorisasi kartu kredit. Sementara tugas Hayes di perusahaan tersebut adalah untuk mengatur koneksi modem ke NDC pelanggan.

Pada perusahaan inilah, Hayes bertemu dengan Dale Heatherington yang kemudian mengantarkannya ke jenjang karier selanjutnya. Keduanya mengembangkan dan memasarkan modem berkualitas tinggi yang ditujukan untuk PC IBM pertama. Alhasil mereka membangun perusahaan bernama Hayes Communications.

Heatherington memutuskan untuk pensiun dini dari perusahaan besutannya dengan Hayes. Dennis Hayes kemudian menjalankan perusahaan secara mandiri dan mengalami kemunduran pada 1998.

Dennis C. Hayespada awalnya menemukan modem untuk komputer pribadi (PC) pada 1977. Berkat pencapaiannya ini, setiap orang dengan mudah terhubung secara online sehingga industri internet terus berkembang hingga saat ini.

Hayes pertama kali menjual produk yang disebut modem Hayes ke pengguna komputer pada bulan April 1977 hingga kemudian mendirikan perusahaan bernama DC Hayes Associates atau selanjutnya dikenal Hayes Corp pada 1978.

Kualitas dan inovasi produk Hayes terus meningkat. Kinerja dan biaya yang terjangkau membuat modem Hayes memimpin industri dalam transisi dari modem leased line ke modem dial-up cerdas untuk PC.

Saat membangun perusahaan secara mandiri, Hayes telah memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman bekerja dengan sistem komputer, telekomunikasi, manufaktur dan pengembangan produk elektronik.

Selama kuliah di Georgia Institute of Technology, Hayes berpartisipasi dalam program kerjasama yang bekerja untuk AT & T Long Lines. Selanjutnya ia bergabung dengan Financial Data Services di mana dia mengerjakan sebuah sistem dengan mikroprosesor 4 bit pertama.

Setelah menyelesaikan studinya di Georgia Institute of Technology, Hayes kemudian bekerja untuk Data Nasional. Corporation, di mana ia mengembangkan sistem berbasis komputer mikro untuk dihubungkan ke jaringan.

Hayes kemudian mengikuti kuliah di School of Management and Strategic Studies di Western Behavior Science Institute.

Perusahaan D.C. Hayes sendiri bermula dari Associates yang didirikan di rumah Hayes, di mana ia memulainya dengan investasi sebesar $ 5.000. Meski begitu, perusahaannya terbukti mampu memimpin industri TI di dunia.

Produknya perusahaanya yaitu Modem board untuk komputer s-100 hingga komputer Apple II buatan Steve Jobs. Dennis hayes semakin berjasa ketika berhasil memecahkan masalah interface yang terjadi pada komputer-komputer saat itu.

Smartmodem Hayes dengan cepat menjadi standar kompatibilitas modem yang telah diukur dengan cermat, sehingga perusahaan terus berkembang pesat. Selama lebih dari 20 tahun Hayes menjabat sebagai Chairman Hayes Corp.

Setelah berhasil mengarahkan perusahaan melakukan merger, yang akhirnya menghasilkan perusahaan baru yang memiliki kebijakan menjadi perusahaan publik, Dennis C. Hayes memutuskan untuk pensiun sebagai Chairman pada akhir 1998.

Ia kemudian melanjutkan minat industrinya termasuk di Association of Online Professionals. Di Spartanburg, South Carolina, Hayes juga aktif dalam komunitas sosial asisoasi industri lainnya.

Tak hanya itu, ia juga tercatat menjabat sebagai pendiri dan co-ketua Komite Kebijakan Publik CompTIA, Asosiasi Industri Teknologi Komputasi, Ketua Pendiri Aliansi Teknologi Tinggi Georgia, dan membentuk Anggota Dewan Pusat Teknologi Telekomunikasi Lanjutan Georgia. (lnm).

(kem)