JAKARTA - Kecerdasan akan menjadi teknologi yang penting untuk kehidupan manusia dalam waktu dekat. Saat ini kita telah banyak menemukan perangkat yang mengandalkan teknologi tersebut misalnya mobil swakemudi dan asisten digital.

Selain itu kecerdasan buatan juga membantu dalam proyek lain di luar ranah teknologi seperti misalnya di industri musik. Seperti dilaporkan Ubergizmo, Selasa (31/10/2017), seorang penyanyi asal China menggunakannya untuk membuat video musik.

Kecerdasan buatan digunakan oleh seorang penyanyi bernama Chris Lee dalam video musik berjudul "Rainy Day, But We Are Together". Dalam video klip tersebut kecerdasan buatan digunakan untuk menghadirkan efek visual.

Efek visual yang dimaksud ialah merekonstruksi wajah sang aktris secara 3D dan juga dapat melacak gerakannya secara real-time. Bahkan kecerdasan buatan juga mampu mendeteksi ekspresi wajahnya.

Kabarnya kecerdasan tersebut dimiliki oleh perusahaan pembuat chipset, Intel. Disebutkan bahwa ini adalah video musik pertama yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.

Dengan kecerdasan buatan, sang produser tidak mewajibkan Lee untuk memakai alat pelacak gerakan dan menggunakan efek kamera untuk menghadirkan tampilan tertentu. Efek-efek tersebut bisa dihaslikan dengan mudah hanya menggunakan kecerdasan buatan.

Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk video musik hanya menjadi sebagian proyek yang bakal banyak ditemukan di masa mendatang.

