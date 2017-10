JAKARTA - Nintendo baru-baru ini mengumumkan penjualan dari konsol Switch bikinannya. Dilaporkan bahwa Nintendo Switch telah terjual sebanyak 7,63 juta unit secara global.

Namun ternyata hasil penjualan Nintendo masih terpaut jauh dari hasil penjualan Sony PlayStation 4. Dalam pengumumannya, Sony mengatakan bahwa PS4 telah terjual sebanyak 67,5 juta pada 30 September 2017.

Mengutip halaman Gamespot, Selasa (31/10/2017), Sony berhasil mengapalkan 4,2 juta unit PS4 pada kuartal tersebut. Ini adalah jumlah peningkatan yang dimiliki Sony di mana sebelumnya perusahaan asal Jepang ini membukukan pengapalan sebanyak 3,9 juta unit.

Baca juga: Keren! PlayStation 4 Kedatangan Tiga Stik Baru

Selain itu secara total, ini juga menjadi pengapalan tertinggi sejak periode musim libur tahun lalu. Sebelumnya Sony memiliki pengapalan PlayStation4 sebanyak 63,3 juta unit.

Saat ini Sony memprediksi akan mengapalkan 19 juta unit PS4 guna menutup tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2018. Jumlah ini juga ditargetkan lebih tinggi dari sebelumnya 18 juta unit.

Baca juga: Unik! Ada Kartu Kredit Khusus Game

Meski masih kalah jumlah dari Sony PlayStation 4, namun Nintendo masih membukukan penjualan yang baik. Penjualan konsol Switch dilaporkan mengalami peningkatan dari laporannya pada September sebanyak 5 juta unit.

Perusahaan ini juga meningkatkan target penjualan selanjutnya yakni sebanyak 14 juta unit pada 2018 mendatang. Adapun game yang paling banyak terjual di Switch ialah The Legend of Zelda: Breath of the Wild sebanyak 4,7 juta.

​

(kem)