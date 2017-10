JAKARTA - Bertepatan dengan nuansa Halloween, badan antariksa Amerika, NASA, mengumumkan sebuah penemuan yang cukup menyeramkan di ruang angkasa berupa suara yang terdengar aneh.

Suara tersebut memiliki nada yang tinggi dan hampir mirip dengan suara pekikan. Sumber suara diperkirakan berasal dari permukaan Titan dan beberapa bisikan berasal dari Bulan terbesar Jupiter, Ganymede.

Salah satu suara yang cukup aneh ialah seperti gemuruh ombak dari bintang yang dikenal sebagai KIC7671081B yang diungkap oleh observatorium Kepler NASA.

"Beberapa pesawat ruang angkasa memiliki instrumen yang mampu menangkap emisi radio. Ketika ilmuwan mengubahnya menjadi gelombang suara, hasilnya menakutkan untuk didengar," ungkap NASA dikutip dari Mirror, Rabu (1/11/2017).

Meski demikian suara yang tertangkap dengan menggunakan perekam radio telah mendapatkan perbaikan agar suaranya bisa terdengar dengan jelas.

Tak dijelaskan apakah suara-suara ini merupakan gelombang radio yang ada di angkasa atau dianggap sebagai tanda adanya makhluk lain di ruang angkasa.

NASA mengunggah suara tersebut ke akun SoundCloud mereka berjudul "Spooky Sounds from Across the Solar System". Suara tersebut dapat didengar melalui tautan berikut ini.

(kem)