JAKARTA - Sebuah video YouTube yang diunggah akun GR6 EXPLODA oficial mendapatkan sorotan netizen baru-baru ini. Netizen ramai-ramai mengajak para pengguna media sosial untuk melaporkan video tersebut.

Judul video 'MC Nando e MC Luanzinho Vem Dançando Video Clipe DJ Leozinho MPC' diunggah pada 19 September 2017 dan telah ditonton lebih dari satu juta pengakses YouTube. Dalam video itu, terdengar ayat Alquran sebagai latar belakang atau background musik.

Tidak hanya di bagian komentar YouTube, di Twitter pun netizen heboh mengajak pengguna internet di seluruh dunia untuk melaporkan (Report) lagu tersebut. Salah satu akun menuliskan bahwa YouTube seharusnya mengapus video klip itu.

Baca juga: WhatsApp, YouTube, BBM, Siapa yang Paling Populer di Indonesia?

"YouTube should definitely take this video down," tulis akun YouTube, Hamzh Elkadi. Selain itu, netizen lainnya dari Indonesia, negara dengan mayoritas umat Islam menuliskan doa agar pelaku mendapatkan balasan dari Allah.

"Semoga Allah dapat memberi ganjaran yang setimpal atas perbuatan ini," kata Asep Aenurrofiq. "Astagfirullah,semoga azab Allah segera turun," tulis Avis Julindo di kolom komentar YouTube.

Baca juga: 1,5 Miliar Pengguna Smartphone Kunjungi Youtube

Pengguna media sosial WhatsApp pun tidak tinggal diam, tersebar pesan berantai yang mengimbau agar para pengguna melaporkan video musik berbahasa Portugis tersebut.

"Tolong laporkan lagu video ini, karena di lagu ini, ayat Alquran digunakan sebagai background musik rap dan videonya," tulis pesan broadcast di WhatsApp.

Lebih lanjut pesan itu memberitahukan langkah-langkah untuk memblokir video. Pertama, di bagian tampilan halaman video, temukan tiga buah titik (...) atau more untuk mengakses pilihan Report.

Kemudian, pengguna bisa memilih jenis laporan untuk video tersebut, lalu pilih Submit.

(ahl)