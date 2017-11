JAKARTA – LinkedIn menjadi salah satu situs yang digunakan banyak orang untuk mencari koneksi drai berbagai perusahaan. Platform ini juga kerap digunakan untuk mencari lowongan pekerjaan terpercaya.

LinkedIn dibangun oleh Reid Hoffman serta beberapa orang rekannya. Reid Hoffman merupakan seorang pemodal ventura, pengarang dan pengusaha yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

Berkatnya dan rekannya LinkedIn mampu mengkoneksikan bisnis baru serta menghubungkan para pencari kerja di berbagai belahan dunia.

Reid Hoffman lahir pada 5 Agustus 1967 di Stanford, California. Hoffman memiliki masa kecil yang sama sekali tidak mengindikasikan masa depan yang dia miliki sebagai seorang wirausahawan teknologi. Ia belajar filsafat dan juga bertani untuk sementara selama masa SMA dan beberapa waktu setelah ia lulus.

Ia menempuh studi di The Putney School kemudian melanjutkannya ke Stanford University. Di kampus tersebut ia meraih gelar sarjana bidang Ilmu Kognitif dan Sistem Simbolik pada tahun 1990.

Hoffman menguasai filsafatnya dari Oxford University pada 1993. Diketahui ia berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang besar, yang secara positif akan berpengaruh bagi dunia. Ia kemudian memutuskan bahwa dirinya ingin berkarir sebagai wiraswasta.

Pada 1994 ia memulainya dengan bergabung ke Apple Computer dimana ia melakukan usaha pertamanya membangun jejaring sosial. Kemudian Hoffman bekerja di eWorld yang diakuisisi oleh AOL pada tahun 1996.

Selanjutnya ia bekerja di Fujitsu dalam waktu yang sementara, sebelum mendirikan perusahaan pertamanya yang bernama SocialNet.com. Ini menjadi situs kencan online, meski pada saat itu belum booming.

Dalam waktu yang sama, Hoffman juga menjadi anggota dewan direksi di PayPal. Pada 2000 ia meninggalkan SocialNet.com dan mulai bekerja full time di PayPal sebagai COO hingga menjadi vice president perusahaan di 2002.

Pada tahun yang sama Hoffman mendirikan LinkedIndengan du arekannya dari SocialNet. Situs itu diluncurkan pada Mei 2003 dan menjadi salah satu situs pertama dengan konsep yang berbeda ketimbang situs lainnya.

Sejak November 2012, LinkedIn telah memiliki lebih dari 187 juta pengguna di lebih dari 200 negara. Forbes menyebut situs ini sebagai “alat jejaring sosial paling menguntungkan yang tersedia bagi pencari kerja dan profesional bisnis”.

Reid Hoffman pada awalnya menjadi pendiri dan CEO LinkedIn hingga kemudian menjadi Chairman dan Presiden Produk perusahaan pada 2009.

Setelah PayPal dijual ke eBay, Hoffman menjadi amat sukses dan menjadi salah satu investor paling kreatif di Silicon Valley. Tak hanya itu ia juga berinvestasi di banyak usaha seperti Zynga, Wikia, SixApart, Permuta, Flickr, Ping.fm, Care.com, Kongregate, Tagged, IronPort, OneKingsLane, Edmodo, shopkick, Vendio , Digg, Nanosolar, Knewton, Technetto, Wrapp dan OneKingsLane.

Hoffman bahkan disebut telah menduduki hampir setiap kursi tinggi di Silicon Valley. Dia tercatat menjadi manajer produk junior di Apple dan Fujitsu, seorang eksekutif di PayPal, investor institusional, angel investor, anggota dewan perusahaan publik dan swasta hingga akhirnya menjadi pendiri dan CEO LinkedIn.

Hoffman sering menghadiri World Economic Forum di Switzerland, Davos dan Bilderberg Meetings. Ia juga sering kuliah di Oxford University, Stanford University, Harvard, MIT dan beberapa lainnya.

Prestasinya telah diakui dengan banyak penghargaan termasuk penghargaan 'Ernest and Young U.S Entrepreneur of the Year' pada tahun 2011. Dia juga menduduki peringkat nomor 3 di daftar Midas Top Forbes dari Investor Top Tech. (lnm).

