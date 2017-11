JAKARTA - Selama sepekan ini beberapa berita di kanal Techno Okezone telah banyak menarik perhatian pembaca. Tiga berita yang berada di urutan teratas ialah soal suara aneh di ruang angkasa yang ditemukan oleh NASA, penampakan terseram, dan jejak lautan purba di planet Ceres.

Mengerikan! NASA Temukan Suara Seram di Ruang Angkasa

Menyambut perayaan Halloween pada akhir Oktober kemarin, NASA merilis file audio yang ditemukan di ruang angkasa. Sumber suara diperkirakan berasal dari permukaan Titan dan beberapa bisikan berasal dari Bulan terbesar Jupiter, Ganymede.

Dari rekaman yang diperdengarkan, suara itu mirip dengan suara pekikan yang memiliki nada tinggi. NASA mengunggah suara tersebut ke akun SoundCloud mereka berjudul "Spooky Sounds from Across the Solar System".

Baca selengkapnya

Merinding, Nih 5 Penampakan yang Tak Sengaja Direkam YouTuber

Salah seorang YouTuber, Kevin Hendrawan, membuat kompilasi YouTuber lain yang tidak sengaja merekam aktivitas makhluk astral. Setidaknya ada 5 video yang dikompilasi dari penampakan makhluk astral tersebut. Mau lihat kengeriannya? Silahkan klik link di bawah ini.

Baca selengkapnya

Terungkap! NASA Temukan Jejak Lautan Purba di Planet Ceres

Ceres ialah sebuah planet kecil yang juga merupakan objek terbesar di belt asteroid. Laporan NASA mencatat bahwa keberadaan air yang kaya mineral menyebabkan spekulasi bahwa kemungkinan ada samudera besar di planet kecil itu.

Peneliti percaya bahwa laut purba Ceres telah membeku dan dipadatkan di kerak bumi, dan tetap seperti selama lebih dari emapt miliar tahun lalu. Misi Dawn telah menemukan kerak luar Ceres mengandung bahan terhidrasi, termasuk es dan garam.

Baca selengkapnya

(kem)