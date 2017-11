WASHINGTON - Tyrannosaurus Rex merupakan dinosaurus populer yang memiliki kesan pembunuh mengerikan. Makhluk tersebut memiliki gigi yang tajam dan memiliki lengan kecil dilengkapi dengan cakar.

Dilansir Foxnews, Jumat (3/11/2017), meski memiliki gambaran menakutkan pada Tyrannosaurus Rex, rupanya lengan kecil yang dimilikinya menjadikannya makhluk yang unik. Lengan kecil tampak dianggap sebelah mata, padahal ilmuwan mengungkap bahwa cakar tersebut merupakan 'senjata yang ganas'.

Ilmuwan mengklaim bahwa senjata mungil, yakni cakar empat inci ini sebenarnya adalah senjata untuk menghancurkan mangsa malangnya.

Steven Stanley, seorang ahli paleontologi yang bekerja di University of Hawaii memberikan sebuah presentasi kepada The Geological Society of America pekan lalu. Ia mengklaim bahwa alam melengkapi monster tersebut dengan persenjataan yang tangguh.

Penelitian ini dalam menghadapi saran sebelumnya bahwa Tyrannosaurus Rex atau T-Rex merupakan makhluk yang pencinta sekaligus pejuang, yang menggunakan lengan kecilnya untuk menutup pasangannya saat proses kawin.

"Kaki depan yang pendek dan kuat dan cakar besar akan memungkinkan T-Rex, apakah dipasang di punggung korban atau menggenggamnya dengan rahangnya, menimbulkan empat suntikan satu meter atau lebih beberapa sentimeter dalam beberapa detik," kata Stanley.

"Dan itu bisa berulang kali berulang kali berturut-turut," tambahnya. Meskipun demikian, ilmuwan lain meragukan klaim ini.

Ahli paleobiologi dari Universitas Bristol menunjukkan argumen Stanley "tidak masuk akal". T-Rex memiliki tungkai dengan panjang tiga kaki, menunjukkan bahwa ia harus berada dekat dengan korbannya bila ia mau menyerang lawannya.

Bagian lengan dipakai untuk proses kawin, cakar-cakarnya hampir membuat pertemuan itu sangat nyaman.

(ahl)