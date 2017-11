CALIFORNIA - Gamer akhirnya menyambut kedatangan konsol game Xbox One terbaru yang dijuluki Xbox One X. Perangkat ini dirilis pada Selasa dan tampaknya bakal semakin bersaing ketat dengan Sony PlayStation 4.

Dilansir Gamespot, Selasa (7/11/2017), toko retail game mengumumkan bahwa mereka akan menggelar pesta peluncuran tengah malam di beberapa toko di Amerika Serikat (AS). Kabarnya, lebih dari 2.000 lokasi GameStop di AS akan merayakan pesta lahirnya konsol game anyar besutan Microsoft tersebut.

Xbox One X merupakan konsol Xbox yang diklaim paling kecil dan paling kuat saat ini. Lebih dari 130 game Xbox One akan mendapatkan peningkatan ketika gamer memainkannya di sistem ini.

Game-game tersebut antara lain Assassin's Creed Origins, Rise of the Tomb Raider, dan Call of Duty: WWII serta game lainnya.

Sebelumnya pada Juni 2017 dilaporkan, kabar mengenai Project Scorpio ialah Xbox One X itu sendiri. Dinamakan Xbox One X, konsol ini ternyata memiliki desain yang mirip dengan Xbox One S.

Kendati demikian dari segi spesifikasi tentunya telah memiliki teknologi terkini. Mengutip halaman Ubergizmo, Xbox One X ditenagai oleh GPU 6 teraflops berkecepatan 1.172 MHz.

Kemampuannya itu lebih cepat dibanding Xbox One yang memiliki 853 MHz, bahkan Sony PlayStation 4 Pro dengan 4,2 teraflops di kecepatan 911 MHz.

Selain itu, Microsoft juga mengumumkan bahwa semua aksesori dan judul game dari Xbox One dan Xbox 360 akan bisa dimainkan di Xbox One X. Sedangkan dari segi visual, penggunanya juga bisa merasakan tampilan di resolusi 4K.

Karena sistem yang bekerja cukup tinggi, maka Microsoft turut pula menambahkan pendingin mesin di dalamnya.

