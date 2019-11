TOKYO - Microsoft telah mengungkap kemunculan Xbox One X. Konsol game ini disebut-sebut sebagai konsol game terkuat saat ini yang tentunya akan diantisipasi oleh kompetitor.

Sony, produsen konsol game asal Jepang menyiapkan PS4 Pro yang mendukung game dengan resolusi 4K. Resolusi 4K ini yang juga dihadirkan oleh Xbox One X. Dengan demikian, kedua perangkat sama-sama bersaing menarik minat para gamer di seluruh dunia.

Dilansir Gamespot, Rabu (8/11/2017), Sony telah membuat pengumuman di Paris Games Week, namun gamer belum mengetahui harga PS4 Pro atau antisipasi menjelang rilis Xbox One X saat itu.

Baca juga: Mantap! Forza Horizon 3 Terima Upgrade 4K di Xbox One X

Terkini, Sony secara tidak sengaja mengumumkan bundel PS4 Pro baru. Dijuluki 'Only on PlayStation', bundel itu terdiri dari PS4 Pro dan beberapa game ekslusif PS4 yang diluncurkan tahun ini.

Game tersebut termasuk Uncharted: The Lost Legacy, Gran Turismo Sport, Wipeout Omega Collection, Horizon: Zero Dawn, dan ekspansi DLC baru Horizon, The Frozen Wilds.

Harga yang terungkap sekira 450 poundsterling, jumlah yang sama dengan banderol Xbox One X tanpa permainan apapun. Twitter resmi PlayStation UK mengungkap kebenaran informasi tersebut.

Baca juga: Saingi PS4, Xbox One X Diklaim Konsol Game Paling Kuat

Dengan strategi ini, Sony berharap bisa memenangkan penjualan dengan menciptakan daya tarik bagi para gamer. Meskipun demikian, ada beberapa catatan terkait PS4 Pro yang perlu gamer perhatikan.

PS4 Pro memiliki kekurangan dari sisi pemutar 4K Blu-ray, namun fitur ini ada pada konsol game seperti Xbox One S dan Xbox One X.

Kemunculan Xbox One X

Gamer akhirnya menyambut kedatangan konsol game Xbox One terbaru yang dijuluki Xbox One X. Toko retail game mengumumkan bahwa mereka akan menggelar pesta peluncuran tengah malam di beberapa toko di Amerika Serikat (AS).

Kabarnya, lebih dari 2.000 lokasi GameStop di AS akan merayakan pesta lahirnya konsol game anyar besutan Microsoft tersebut.

Xbox One X merupakan konsol Xbox yang diklaim paling kecil dan paling kuat saat ini. Lebih dari 130 game Xbox One akan mendapatkan peningkatan ketika gamer memainkannya di sistem ini.

Game-game tersebut antara lain Assassin's Creed Origins, Rise of the Tomb Raider, dan Call of Duty: WWII serta game lainnya.

Sebelumnya pada Juni 2017 dilaporkan, kabar mengenai Project Scorpio ialah Xbox One X itu sendiri. Dinamakan Xbox One X, konsol ini ternyata memiliki desain yang mirip dengan Xbox One S.

(ahl)