JAKARTA - Jika Anda pengguna Twitter, Anda pasti tahu bahwa menghapus tweets dalam jumlah yang banyak akan terasa melelahkan karena Anda harus mengerjakannya satu per satu. Kini Anda tidak perlu lagi membuang waktu untuk melakukannya secara konvensional.

Terdapat beberapa aplikasi untuk membantu Anda menghapus sejumlah tweets dengan sekaligus, seperti dikutip dari Ahemahem.com, berikut penjabarannya.

Tweet Delete

Layanan ini memungkinkan Anda untuk menghapus tweets berdasarkan minggu, bulan, dan tahun sesuai keinginan. Caranya, pengguna bisa mengikuti langkah ini, buka Tweetdelete.net, lalu sign in ke akun Twitter Anda lalu centang pernyataan setuju dengan terms & condition.

Kemudian, tentukan jangka waktu tweets yang ingin Anda hapus. Misalnya, tweets yang sudah lebih dari sebulan. Pilih “Activate TweetDelete”.

Jika Anda ingin menghapus seluruh tweets, Anda hanya perlu centang “Delete all these existing tweets before activating this schedule”.

Delete All Tweets

Pada layanan ini, ketika Anda sudah otoriasi akun Anda maka tweets Anda akan terhapus sekaligus secara otomatis. Ikuti langkah berikut ini, pertama kunjungi situs Deletealltweets.com, sign in ke akun Twitter Anda, klik “Authorize app”.

Kemudian, proses penghapusan berjalan dan Anda bisa menyaksikan prosesnya. Lalu, klik “Revoke access” jika Anda ingin menghapus akses antara Delete All Tweets dengan akun Anda.

Twit Wipe

Layanan ini memungkinkan Anda untuk menghapus tweets sekaligus sejumlah 3200. Jika Anda ingin menghapus lebih dari itu maka Anda bisa mengulangnya atau menghapus secara manual.

Pertama, kunjungi situs TwitWipe.com, klik “Get started”, sebelum melanjutkan, Anda harus menjawab teka-teki SolveMedia yang muncul. Lalu, setelah terjawab, klik “Authorize app”. Jika akun Anda belum terbuka, maka Anda bisa sign in pada halaman ini.



Kemudian, pilih “Yes” untuk konfirmasi menghapus tweets Anda. Akan muncul pesan “Looks like you’re all done!” ketika penghapusan sukses.

(ahl)