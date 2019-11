JAKARTA - Awal tahun ini pada gelaran E3 2017, game Pokemon RPG terkonfirmasi sedang digarap oleh Nintendo Switch. Menurut analis NPD, Mat Piscatella, kehadiran game tersebut bakal mendongkrak penjualan Nintendo Switch.

Menurut Piscatella jika Pokemon dirilis di konsol Swtich tahun depan, penjualan perangkat Nintendo itu bakal naik 40%.

"Jika Pokemon hadir di tahun depan saya bisa melihat dengan mudah penjualan Switch bakal melebihi Wii dan mendapatkan 40% lebih pasar hardware di tahun depan," ungkapnya dikutip dari Ubergizmo, Senin (27/11/2017).

Pada Oktober lalu, Nintendo mengumumkan penjualan dari konsol Switch bikinannya. Dilaporkan bahwa Nintendo Switch telah terjual sebanyak 7,63 juta unit secara global.

Penjualan konsol Switch dilaporkan mengalami peningkatan dari laporannya pada September sebanyak 5 juta unit.‚Äč

Meski demikian hasil penjualan Nintendo masih terpaut jauh dari hasil penjualan Sony PlayStation 4. Dalam pengumumannya, Sony mengatakan bahwa PS4 telah terjual sebanyak 67,5 juta pada 30 September 2017.

Perusahaan ini juga meningkatkan target penjualan selanjutnya yakni sebanyak 14 juta unit pada 2018 mendatang. Adapun game yang paling banyak terjual di Switch ialah The Legend of Zelda: Breath of the Wild sebanyak 4,7 juta.

(ahl)