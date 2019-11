JAKARTA - Sony telah mengumumkan game yang akan tersedia secara gratis untuk para pemain PlayStation Plus pada Desember. Beberapa nama game yang bisa dinikmati gratis itu mulai dari Darksiders II: Deathinitive Edition hingga Wanted Crop.

Darksiders II: Deathinitive Edition

Dirilis pada 2012, game Darksiders II: Deathinitive Edition dengan aksi bermain peran hack dan slash ini memungkinkan pemain berperan sebagai Death, yang paling ditakuti dari legendaris Four Hoursemen. Para pemain akan disuguhkan grafis yang telah diperbarui dan keseimbangan game yang diolah ulang.

Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends

Video game fighting, Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends awalnya dirilis pada 2015 oleh pengembang Vicious Cycle Software dan penerbit Little Orbit. Dalam game ini, pemain akan berhadapan, berteman, maupun melawan Po dan karakter lain dari franchise "Kung Fu Panda". Sistem pertarungan bisa mencakup hingga empat pemain. Ini merupakan game yang sempurna untuk keluarga dan teman.

Syberia Collection

Dikembangkan oleh Microïds dan Virtual Studio, serta diterbitkan oleh Iceberg Interactive, game ini awalnya rilis pada Oktober 2009.

Koleksi ini mencakup "Syberia" dan "Syberia 2". Pemain akan disuguhkan petualangan menantang oleh seorang pengacara ambisius muda dari New York, bernama Kate Walker.

Xblaze Lost: Memories

Tersedia untuk PS3, game ini merupakan sekuel dari novel visual Arc persembahan System Works yang berjudul "Xblaze Code: Embryo".

Para pemain akan menemui peran protagonis yang penuh teka-teki, yang akan menavigasi kehidupan aneh dan menakjubkan dengan bantuan dari seorang gadis misterius untuk menyelamatkan adiknya.

Forma.8

Pada game menarik untuk para pengguna PlayStation Vita ini, para pemain akan berperan sebagai bola robot mungil. Tujuan utama pemain protagonis, yaitu membunuh banyak hal dan memecahkan teka-teki dalam petualangan.

Wanted Crop

Game untuk para pengguna PS Vita ini bergenre action yang awalnya dirilis pada Desember 2011. Dalam game ini, pengguna bermain sebagai pemburu intergalaksi. Rewards yang terkumpul oleh pemain dapat digunakan untuk membeli senjata baru dan meningkatkan kemampuan yang akan membuat pertempuran semakin seru.

Terakhir, Sony menepati janjinya untuk memberikan para pemain PlayStation Plus di AS, Kanada, dan Amerika Latin sebuah bonus game PlayStation VR, yang tak lain adalah "Sampai Dawn: Rush of Blood."

Game ini tersedia mulai minggu ini sampai 2 Januari 2018. Demikian dilansir dari International Business Times.

(ahl)