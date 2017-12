JAKARTA – Elon Musk tampaknya tak sengaja membocorkan nomor ponsel pribadinya di jejaring sosial Twiiter. Padahal, akun Twitter-nya itu memiliki belasan juta follower.

CEO SpaceX tersebut mengirimkan nomor ponselnya ke pendiri Oculus VR, John Carmack melalui sebuah tweet. Musk sendiri meminta Carmack untuk meneleponnya, oleh karenanya ia mencantumkan nomor ponselnya tersebut.

“@ID_AA_Carmack Do you have a sec to talk? My cell is ********,” kata Musk dalam tweet-nya.

Namun nampaknya Musk tak sengaja mem-posting tweet tersebut hingga diumbar ke publik. Sepertinya ia bermaksud mengirimkannya sebagai pesan pribadi namun ter-posting dalam sebuah tweet.

Musk kemudian menghapus tweet itu dan mencoba mengalihkan perhatian netizen. Sementara itu tak jelas apa yang akan dibicarakan antara Musk dengan Carmack hingga Musk meminta dihubungi.

Elon Musk memang terbilang aktif di Twitter entah untuk mengomentari sebuah tweet atau bahkan menginformasikan perkembangan dan misi perusahaannya. Namun tentunya, mem-posting nomor ponsel pribadi di media sosial bukan hal yang lumrah bagi seorang CEO. Demikian seperti dilansir Telegraph, Rabu (20/12/2017). (lnm).

(kem)