JAKARTA - Kotak besar, kotak sepatu, dan bahkan barang-barang yang terlihat seperti kotak, tampak seperti tempat yang sangat nyaman bagi kucing. Para ilmuwan mengatakan terdapat sejumlah teori yang dapat menjelaskannya, yang paling populer yaitu karena kucing menganggap kotak sebagai tempat keamanan dan perlindungan dari predator saat mereka mencari mangsanya.

Menurut sebuah laporan oleh Bryan Gardiner di Wired, dokter hewan Claudia Vinke dari Universitas Utrecht di Belanda, belum lama ini mempelajari tingkat stres pada kucing. Ia menemukan bahwa kucing yang memiliki kotak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru lebih cepat karena kotak itu bertindak sebagai mekanisme penanggulangan.

“Kucing menyukai kotak karena mereka adalah hewan yang suka bersembunyi,” ujar Stephen Zawistowski, penasehat sains American Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Bersembunyi di dalam kotak juga dapat diartikan bahwa kucing menghindar dari perhatian yang tidak diinginkan. Menurut The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour, kucing tidak memiliki strategi yang baik dalam suatu konflik sehingga berlari dan bersembunyi merupakan mekanisme penanggulangan untuk itu.

Bukan hanya kotak yang menjadi tempat favoritnya. Kucing juga tampak selalu berusaha masuk jika ada ruang seperti di laci, tas belanja, bahkan teko.

Wired mengutarakan, hal itu mungkin karena kucing berusaha untuk tetap hangat. Dibandingkan manusia, kucing memiliki toleransi yang jauh lebih baik terhadap suhu yang lebih tinggi.

Tempat kecil adalah insulator yang ideal, membuat seekor kucing mencoba meringkuk di kotak sepatu. Perilaku serupa juga terjadi saat kucing melihat gambar lingkaran di lantai.

Jika Anda menggambar lingkaran, kucing akan memasukinya dan enggan untuk keluar. Profesor Daniel Mills, salah satu pakar perilaku hewan Inggris menyampaikan bahwa kucing dapat tertarik terhadap lingkaran jika tampak seperti pembatas. Misalnya, jika lingkaran terbuat dari handuk atau sederet kaus kaki.

“Pembatas yang rendah bisa memberi rasa aman pada kucing karena mereka bisa meringkuk,” kata akademisi Universitas Lincoln, dikutip dari Daily Mail.

