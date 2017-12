JAKARTA - Pengguna YouTube masih memiliki kendala saat menonton video dalam mode potret. Di mode ini, video tampil secara potret (vertikal) sehingga terdapat pinggiran hitam agar bisa pas secara horizontal.

Cara ini tentunya mengurangi estetika saat penggunanya menonton video. YouTube kemudian melakukan perubahan agar video yang ditonton bisa tampil secara penuh meski dalam mode potret.

Perubahan tersebut telah ditemukan oleh pengguna iOS belakangan ini. Berdasarkan pengalamannya, video dengan orientasi potret bisa tampil secara penuh, sehingga menghilangkan pinggiran hitam yang sebelumnya terlihat.

Mengutip halaman Ubergizmo, Jumat (22/12/2017), YouTube juga telah mengkonfirmasi pembaruan tersebut di akun Twitter resminya.

"Selamat tinggal pinggiran hitam. Kini bentuk video YouTube di iOS akan otomatis beradaptasi dengan video yang Anda lihat," tulis YouTube.

Bye bye, black bars. đź‘‹



Now the YouTube player on iOS will automatically adapt to the shape of the video you’re viewing! pic.twitter.com/4jzJ6nPj4G— Team YouTube (@TeamYouTube) December 19, 2017