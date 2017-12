CUPERTINO – iPhone X memang dibanderol sangat mahal oleh Apple. Pasalnya smartphone tersebut mengusung teknologi yang terbilang canggih hingga menggebrak desain iPhone sebelumnya.

Meski dipatok dengan harga yang mahal, rupanya banderol tersebut tak membuat penggua mengurungkan niatnya untuk meng-upgrade iPhone. iPhone X bahkan menjadi iPhone terbaik dengan penjualan yang cepat ketimbang iphone sebelumnya.

Tak hanya digandrungi pecinta Apple, iPhone X juga rupanya menyedot perhatian pengguna Android untuk meng-upgrade perangkatnya.

China kini menjadi pasar yang tengah menggandrungi iPhone X. Analis dari Morgan Stanley menemukan bahwa tingkat migrasi pengguna di China telah meningkat dikarenakan iPhone X.

“Data tambahan menunjukkan bahwa adopsi iPhone X di China berada pada kecepatan yang lebih cepat ketimbang iPhone 8 dan iPhone 8 Plus... Meski penetrasi lebih cepat dari iPhone X vs iPhone 8/8 Plus, kami yakin masih ada permintaan yang dignifikan dari pemilik iPhone lawas,” tulis Katy Huberty, dikutip Yahoo Finance.

Menurut Morgan Stanley, hampir setengah dari pembeli iPhone X didominasi pengguna iPhone 7. Artinya banyak pengguna iPhone dua tahun lalu yang tergoda untuk upgrade.

Data juga menunjukkan bahwa tingkat pengguna yang melakukan upgrade ke iPhone X di China cukup tinggi. Sejak diluncurkan tingkat upgrade bahkan tercatat terus meningkat.

“Pada akhirnya data ini menunjukkan penetrasi iPhone X lebih cepat, ditambah dengan tingkat migrasi ke Apple yang meningkat, telah mempercepat peningkatan pangsa pasar iPhone di China,” kata Huberty.

"Dalam enam bulan terakhir, pangsa pasar smartphone Apple selama periode aktif memiliki rata-rata 1,4 basis poin. Dalam dua periode empat minggu yang berisi data pengiriman iPhone X parsial, keuntungan saham rata-rata 87,1 basis poin, mendorong pangsa pasar iPhone menjadi 21,2%," paparnya. Demikian seperti dilansir BGR, Senin (25/12/2017). (lnm).

