JAKARTA – Popular Now memberikan apresiasi bagi penggunanya dengan merilis sistem rewrd baru. Sistem yang hadir dengan update ini merupakan kerja sama Popular Now dengan e-commerce ORORI dan aplikasi E-Mas.

Berkat kerjasama ini, pengguna premium Popular Now atau disebut Gold Member akan mampu mengumpulkan token dengan melakukan berbagai interaksi sosial dalam aplikasi. Sistem yang disebut Coin Redemption On Online Transactions ini menjadi wujud apresiasi Popular Now kepada penggunanya.

Gold Member dapat mengumupulkan token yang bernilai Rp1.000 untuk setiap kepingnya dengan melakukan berbagai aktivitas di aplikasi. Diantaranya berlangganan aplikasi Popular Now selama minimal satu bulan dan mengajak member lain untuk menjadi Gold Member selama minimal satu bulan.

Pengguna juga bisa menerima 15 token secara langsung dengan berlangganan Gold Membership untuk satu tahun penuh via situs web. Tawaran ini berlaku sampai akhir tahun 2017.

Setidaknya, dibutuhkan 15 token untuk bisa melakukan penukaran emas pada E-mas. Angka tersebut juga tergantung dari harga emas terbaru di pasaran dan informasi terkait akan disediakan pada aplikasi mobile E-Mas.

Dijelaskan Vicky G Saputra, co-founder dan CEO dari Papillon Group langkah ini menjadi wujud perusahaan bagi pengguna Popular Now dalam belajar berinvestasi.

Setelah mengakumulasi setidaknya dua gram emas, pengguna dapat memilih untuk menarik emas tersebut atau melanjutkan akumulasi. Dalam waktu dekat, para pengguna juga dapat berpatungan mengumpulkan token mereka bersama-sama untuk ditukarkan dengan emas dalam jumlah yang lebih besar.

“Proyek ini cukup unik untuk menyadarkan pengguna akan pentingnya berinvestasi. Pasalnya apabila dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya, emas jauh lebih stabil nilainya dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut merupakan gerbang investasi sempurna bagi orang-orang yang ingin menjadi lebih aktif dalam berinvestasi”, kata George B Sumantri, CEO ORORI.

(kem)