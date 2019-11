JAKARTA - Nintendo Switch menjadi salah satu konsol game tersukses dengan penjualan 10 juta unit di seluruh dunia pada paruh pertama Desember. Bos Nintendo mengungkap bahwa perusahaan memiliki target mengapalkan 20 juta unit Switch.

Presiden Nintendo Tatsumi Kimishima dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Kyoto Shimbun mengatakan bahwa perusahaan memiliki target 20 juta unit Switch yang dikirim ke seluruh dunia pada tahun fiskal berikutnya yang berlangsung mulai 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019.

Dilansir Vgchartz, Senin (1/1/2018), butuh waktu sembilan bulan bagi Switch untuk menjual 10 juta unit, sehingga target 20 juta unit dalam periode 12 bulan akan bergantung pada rilis perangkat lunak yang kuat.

Sekadar informasi, Nintendo Switch mendekati usia satu tahun sejak dirilis pada 2017. Dalam waktu kurang dari usia satu tahun, perangkat itu telah mampu menarik minat para gamer di seluruh dunia.

Pencapaian angka penjualan 10 juta unit secara global membuat Switch jauh melampaui penjualan Wii U. Kesuksesan Switch bahkan tak diprediksi oleh Nintendo, sebagaimana dilansir Ubergizmo.

Reggie Fils-Aime, Presiden Nintendo Amerika mengatakan bahwa pencapaian konsol baru Nintendo itu belum pernah terjadi sebelumnya.

“Fakta bahwa kami mencapai penjualan 10 juta unit secara global dan Nintendo tidak pernah mengalami penjualan musim liburan seperti ini sebelumnya. Penjualan ini adalah salah satu yang tercepat dalam sejarah kami dan dalam sejarah game,” terang Fils-Aime.

Ia juga berbangga bahwa jajaran game yang ditujukan untuk Switch seperti The Legend of Zelda: Breath of the Wild menjadi salah satu game terbaik di 2017. Begitu pula dengan game Mario Odyssey yang menuai penjualan yang baik mencapai dua juta copy hanya dalam waktu tiga hari setelah dirilis.

P.J. McNealy, CEO Digital World Research meyakini bahwa Nintendo Switch diluncurkan dalam waktu yang tepat. Alhasil Nintedo meraup banyak untung.

“Switch berada dalam posisi untuk menjadi konsol rumahan kedua. PS4 dan Xbox One hadir di tahun keempat sedangkan Switch konsol baru dengan judul game yang hebat. Strategi Nintendo yang tepat adalah mengisi (Switch) dengan game seperti Mario dan Zelda yang membantu penjualan perangkat saat musim liburan,” ujarnya.

