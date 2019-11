JAKARTA – Pokemon Go akan menghentikan dukungannya pada beberapa iPhone. Developer Pokemon Go – Niantic mengumumkan bahwa pihaknya akan mengakhiri dukungan untuk beberapa perangkat Apple.

Bukan berarti Pokemon Go tak akan berjalan sepenuhnya pada smartphone besutan Apple tersebut. Niantic merinci bahwa dukungan untuk Pokemon Go berakhir pada iPhone yang tak mampu meng-upgrade ke iOS 11. Artinya, iPhone 5 dan 5C serta iPad dan iPad Mini yang dibeli pada 2012 atau lebih lawas tak lagi memenuhi kriteria yang dibutuhkan Pokemon Go.

“Perubahan ini merupakan hasil perbaikan Pokemon Go yang mendorong aplikasi di luar kemampuan sistem operasi pada perangkat tersebut,” kata tim Niantic dalma sebuah penyataan singkat.

Dukungan Pokemon Go pada beberapa iPhone itu akan berakhir pada 28 Februari. Setelah tenggat waktu tersebut, pengguna yang terdampak tak lagi memiliki kemampuan untuk memainkannya dan mengakses apapun.

Niantic sendiri membawa sederet fitur baru yang digulirkan pada update iOS 11 berupa ARKit, perncang aplikasi augmented reality milik Apple. Sejak iOS 11 dirilis, Niantic telah memanfaatkan sepenuhnya perbaikan efek AR.

Setelah update terbaru dirilis, Pokemon kini memiliki posisi yang lebih besar. Sehingga jika Anda mendekati posisi Pokemon terlalu cepat, ia akan dengan mudah sadar dan kabur.

Update Pokemon Go juga menambahkan efek cuaca khusus serta pertempuran yang lebih baik. Rumor menunjukkan bahwa mode pertarungan PvP akhirnya bisa di jalankan. Demikian seperti dilansir TechRadar, Kamis (11/1/2018). (lnm).

