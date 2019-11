JAKARTA - Untuk para gamer PC yang pernah memainkan game Prince of Persia, tentu mengetahui serunya berpetualang dan mengikuti alur cerita tokoh dalam permainan. Kabarnya, game besutan Ubisoft ini akan dihidupkan kembali.

Kreator Prince of Persia, Jordan Mechner di Twitter mengindikasikan sebuah tweet yang mengungkap kemungkinan seri baru game Prince of Persia. Mengomentari sebuah posting-an di Twitter, ia menyebut bahwa tim tampaknya ingin segera mewujudkan game Prince of Persia yang baru.

"Chrissy, saya tahu beberapa orang memiliki perasaan yang sama. Kami melakukan yang terbaik untuk mewujudkan ini," tulis @jmechner di Twitter.

Seperti diketahui, Prince of Persia muncul pada 1989. Menampilkan permainan petualangan seorang pria bersenjata pedang.

Game tersebut lahir dalam beberapa sekuel dengan cerita yang bersambung. Tidak hanya di PC, game ini juga bisa dimainkan di platforma Android dan iOS.

Karakter dalam permainan bisa melompat, memanjat dan berlari di sepanjang dinding. Gamer juga bisa menghabisi musuh dengan jurus-jurus pertarungan jarak dekat.

Sekadar informasi, Ubisoft sebagai developer game tersebut juga menciptakan seri game Assassin's Creed. Game ini juga menuai sukses dengan lahirnya permainan itu dalam sekuel yang berbeda.

(ahl)