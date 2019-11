JAKARTA - DICE, pengembang game baru-baru ini mengumumkan DLC Battlefield 1 berikutnya, Apocalypse. DLC itu akan tersedia untuk pemilik Premium Pass pada Februari 2018.

Downloadable content (DLC) meliputi lima peta multiplayer baru yang terinspirasi dari medan tempur World War 1. Dilansir Pcgamesn, Jumat (19/1/2018), ekspansi DLC keempat Battlefield 1 memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam beberapa pertempuran dari Great War.

Selain itu, ada modus game Air Assault baru yang diumumkan bersama dengan dua peta udara ekslusif, London Calling dan Razor’s Edge. DLC Apocalypse juga mencakup enam senjata baru dan senjata jarak dekat seperti pisau daging dan bilah pengebor.

Ada pula gadget baru seperti AA Rocket Gun dan pesawat baru yang memungkinkan pemain mengendarai dua pembom di peta Caporetto, yakni Hansa Brandenburg GI dan Airco DH10.

Pada April 2017 dilaporkan, gamer Battlefield 1 bisa mencicipi peta baru yang disediakan oleh developer pada Juni 2017. Dalam sebuah gambar yang beredar di internet, peta baru itu tampak memperlihatkan suasana peperangan di malam hari.

"Karena kegelapan jatuh di atas medan perang berlumpur di sekitar Malmaison dan Soupir, baterai Prancis dan Jerman bersiap untuk sekali lagi mendukung pasukan mereka di tanah yang diperebutkan," tulis sebuah keterangan, seperti dilansir Vg247.

Kabarnya, peta Nivelle Nights dirilis Juni untuk anggota Premium. Nivelle Nights bukan bagian dari ekspansi game yang akan datang, yang mungkin mengecewakan sebagian gamer.

Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan, DICE mengumumkan bahwa pihaknya menghadirkan empat varian senjata baru yang tersedia pada server Battlefield 1 CTE. Varian senjata itu kabarnya disediakan untuk empat kelas utama.

Varian senjata baru ini hadir dengan persyaratan yang harus di-unlock, mirip dengan senjata DLC di ekspansi They Shall Not Pass. Gamer perlu mencapai level 10 untuk setiap senjata.

