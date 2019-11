JAKARTA - Konsol game besutan Microsoft, Xbox One X dan Xbox One S akan mendukung resolusi 1440p. Informasi ini muncul dari tweet Program Manager untuk Xbox Platform Partner Group, Kevin Gammill.

Dilansir Pocket-lint, Senin (19/2/2018), Kevin mengungkap melalui cuitan Twitter bahwa banyak pertanyaan terkait dukungan 1440p. Ia mengatakan, gamer yang berada di early preview segera dikagetkan lebih awal bila Anda memiliki Xbox One S atau Xbox One X.

Mereka yang memiliki monitor gaming 1440p akan senang dengan kabar tersebut. Xbox One X bisa mendukung supersampling images, sehingga game 4K diharapkan bisa menampilkan detail ekstra saat ditampilkan di Full HD TV.

Akan tetapi, jika layar kurang dari 4K Ultra HD, Anda hanya mendapatkan downsample pada 1080p.

Sekadar informasi, Xbox One X merupakan konsol Xbox yang diklaim paling kecil dan paling kuat saat ini. Lebih dari 130 game Xbox One akan mendapatkan peningkatan ketika gamer memainkannya di sistem ini.

Game-game tersebut antara lain Assassin's Creed Origins, Rise of the Tomb Raider, dan Call of Duty: WWII serta game lainnya.

Sebelumnya pada Juni 2017 dilaporkan, kabar mengenai Project Scorpio ialah Xbox One X itu sendiri. Dinamakan Xbox One X, konsol ini ternyata memiliki desain yang mirip dengan Xbox One S.

Mengutip halaman Ubergizmo, Xbox One X ditenagai oleh GPU 6 teraflops berkecepatan 1.172 MHz.

Kemampuannya itu lebih cepat dibanding Xbox One yang memiliki 853 MHz, bahkan Sony PlayStation 4 Pro dengan 4,2 teraflops di kecepatan 911 MHz.

Selain itu, Microsoft juga mengumumkan bahwa semua aksesori dan judul game dari Xbox One dan Xbox 360 akan bisa dimainkan di Xbox One X. Sedangkan dari segi visual, penggunanya juga bisa merasakan tampilan di resolusi 4K.

