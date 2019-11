JAKARTA - Grup peretas fail0verflow‏ telah memasang antarmuka grafis pada Nintendo Switch. Pada pekan lalu, mereka mengumumkan bahwa konsol game itu diretas untuk menjalankan sistem operasi berbasis Linux.

Pekan lalu, grup peretas fail0verflow‏ terkenal berhasil untuk menjalankan sistem operasi DebianGNU/Linux pada Nintendo Switch melalui kerentanan yang mereka temukan selama sesi riset untuk menemukan kecatatan hardware pada perangkat.

Last week, the famous fail0verflow‏ hacking group made it possible to run the DebianGNU/Linux operating system on the Nintendo Switch gaming console through a vulnerability they discovered during intense research sessions to find hardware flaws in the device.

Menurut temuan mereka, kerentanan yang ditemukan tidak bisa diperbaiki oleh Nintendo melalui update firmware. Hal ini disebabkan kerentanan itu menyerang kelemahan pada boot ROM.

Baca juga: Nintendo Target Kapalkan 20 Juta Unit Konsol Game Switch

Kerentanan tersebut memungkinkan mereka untuk menginstal dan menjalankan sistem operasi Debian GNU / Linux. Dalam video yang di-posting ke Twitter, pengguna bsia melihat lingkungan desktop KDE Plasma berjalan di Nintendo Switch, memungkinakn seseorang untuk mengatur kecerahan layar, memudahkan untuk zoom in atau zoom out halaman dengan jari.

Baca juga: Nintendo Tak Pernah Prediksi Kesuksesan Konsol Switch

Pengguna juga bisa menggulirkan atau scroll halaman serta mengetikkan teks melalui keyboard pada layar. Meskipun ini terdengar unik bagi mereka penggemar tablet Linux, jangan terburu-buru untuk membeli Nintendo Switch karena tim fail0verflow belum mengungkapkan rincian tentang cara menginstal sistem operasi berbasis Linux dengan lingkungan grafis di konsol game.

(ahl)