JAKARTA – Penyedia layanan internet dan multimedia terpadu yang berada di bawah naungan MNC Group, MNC Vision dan MNC Play, meluncurkan inovasi fitur terbaru yakni MNC Vision Plus dan MNC Play Plus, yang dapat diakses melalui aplikasi mobile bernama MNC Now.

Kini pelanggan MNC Vision dan MNC Play dapat menonton lebih dari 80 channel tayangan berkualitas di mana pun dan kapan pun mereka berada melalui perangkat mobile atau tablet berbasis Android maupun iOS (Apple).

Direktur Utama PT MNC Sky Vision Tbk Hari Susanto menuturkan, aplikasi MNC Now sebagai OTT Servis dari MNC Group bisa dikonsumsi secara gratis oleh semua dan menghadirkan berbagai keuntungan. Selain dapat menikmati 85 saluran premium, pelanggan MNC Vision maupun MNC Play juga dapat mengakses paket langganannya di aplikasi MNC Now dari dua gawai berbeda sekaligus.

“Layanan fitur MNC Vision Plus dan MNC Play Plus di aplikasi MNC Now dapat dinikmati tanpa biaya tambahan selama masih menjadi pelanggan aktif MNC Vision dan MNC Play,” tuturnya.

Lebih lanjut, bagi pelanggan MNC Vision maupun MNC Play, aplikasi MNC Now memberikan nilai tambah karena pelanggan bisa mengakses berbagai tayangan favorit di mana pun dan kapan pun mereka berada melalui smartphone, tablet, laptop maupun desktop.

“Hal ini menyempurnakan 3 layanan terpadu MNC Group yang semakin menghibur, memenuhi kebutuhan, dan menginspirasi keluarga Indonesia,” katanya.

CEO MNC Play Anthony Chandra Kartawiria menambahkan, pihaknya selalu melakukan terobosan terbaru sebagai bentuk diferensiasi dalam persaingan industri multimedia guna memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

Sementara itu, untuk terkoneksi dengan fitur ini, caranya sangat mudah. Setelah pelanggan berhasil mengunduh dan melakukan registrasi, pelanggan cukup menekan tombol “Connect” di pojok kiri atas aplikasi MNC Now. Kemudian masukkan ID Pelanggan dan tanggal lahir. Pelanggan yang berhasil terkoneksi dengan MNC Now juga berhak mendapatkan promo gratis menonton konten Video On Demand selama 6 bulan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

