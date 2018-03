JAKARTA - Ada update terbaru untuk Xbox One yang dirilis baru-baru ini untuk mereka yang mencicipi program Insider. Update tersebut menghadirkan fitur Remote Play dengan PC.

Dilansir Eurogamer, Jumat (2/3/2018), kemampuan untuk mengendalikan kontrol ke pihak lain bukanlah ide baru. Akan tetapi, ini merupakan pertama kalinya Microsoft mencoba dengan fitur ini.

Ia bekerja melalui Mixer dan memungkinkan Anda memberikan kontrol kepada siapapun yang menonton di PC melalui Mixer.com. Streamer akan membiarkan pemirsa mengendalikan permainan mereka melalui controller, jika ada atau menggunakan gamepad di layar.

Fitur baru lainnya pada update itu termasuk dukungan untuk video output 1440p di Xbox One S dan X. Tampilan akan tampak lebih segar untuk browser Microsoft Edge yang kini memungkinkan Anda untuk mengunduh dan unggah file.

Ada bagian baru dari perpustakaan permainan Anda, sehingga Anda dapat melihat game yang Anda unduh dengan judul Gold, slider audio untuk menyeimbangkan musik latar belakang dengan audio permainan, dan berbagai penyempurnaan pada Klub.

Sampai sekarang belum ada kabar kapan fitur akan diluncurkan secara publik. Diharapkan fitur anyar itu meluncur untuk publik sekira sebulan kemudian.

Xbox One X merupakan konsol Xbox yang diklaim paling kecil dan paling kuat saat ini. Lebih dari 130 game Xbox One akan mendapatkan peningkatan ketika gamer memainkannya di sistem ini.

Game-game tersebut antara lain Assassin's Creed Origins, Rise of the Tomb Raider, dan Call of Duty: WWII serta game lainnya.

Sebelumnya pada Juni 2017 dilaporkan, kabar mengenai Project Scorpio ialah Xbox One X itu sendiri. Dinamakan Xbox One X, konsol ini ternyata memiliki desain yang mirip dengan Xbox One S.

Mengutip halaman Ubergizmo, Xbox One X ditenagai oleh GPU 6 teraflops berkecepatan 1.172 MHz.

Kemampuannya itu lebih cepat dibanding Xbox One yang memiliki 853 MHz, bahkan Sony PlayStation 4 Pro dengan 4,2 teraflops di kecepatan 911 MHz.

