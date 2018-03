JAKARTA - Meskipun terjadi miliaran tahun yang lalu, periset telah cukup banyak menyimpulkan tentang Big Bang. Dilansir dari Rawstory, ilmuwan berteori bahwa tepat setelah peristiwa besar, semuanya gelap, dan butuh beberapa ratus juta tahun untuk bintang pertama terbentuk.

Sejauh ini, para astronom belum bisa menerima sinyal dari bintang-bintang ini, karena teleskop tidak cukup sensitif. Sekarang, dengan menggunakan Experiment to Detect the Global Epoch of Reionization Signature (EDGES), sebuah petunjuk tiga teleskop dari Australia terpencil, para periset telah menangkap sekilas objek kuno ini.

Galaksi tertua yang diamati muncul sekira 400 juta tahun setelah Big Bang. Sinyal ini adalah hal pertama yang telah diketahui seseorang dalam interval antara galaksi itu yang terbentuk dan yang disebut latar belakang gelombang mikro kosmik, 380.000 tahun setelah kelahiran Alam Semesta.

Seorang astrofisikawan eksperimental di Arizona State University mengatakan bahwa ini benar-benar satu-satunya penyelidikan yang mungkin ada pada waktu sebelum bintang. Sebelum bintang pertama terbentuk, keadaan internal atom berada dalam ekuilibrium gelombang mikro dan menyerap radiasi sebanyak yang diberikan.

Saat bintang pertama terbentuk, mereka menghasilkan cahaya yang mengganggu keseimbangan ini, yang memungkinkan atom menyerap lebih dari yang diberikan. Inilah yang diketahui para astronom kemarin dan ini memberi wawasan unik tentang hari-hari awal itu, yang menunjukkan bahwa hidrogen awal jauh lebih dingin daripada yang diperkirakan semula.

Ini juga menyinari cahaya baru pada apa yang disebut materi gelap, bentuk materi misterius dan tak terlihat menyebar melalui kosmos.

Sinyal dari tim Prof. Bowman yang diangkat adalah sinyal radio pada frekuensi 78 megahertz. Lebar profil sinyal ini sangat konsisten dengan apa yang diharapkannya, namun juga memiliki amplitudo lebih besar yang diharapkan.

Selain itu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan penyerapan sinyal di ruang angkasa dan menyimpulkan bahwa ini berarti gas primordial di alam semesta awal lebih dingin dari yang diduga.

Detail kecil bisa memberi bukti langsung pertama tentang adanya materi gelap dan informasi aktual pertama yang dimiliki tentang bagaimana rasanya. Ini adalah data langsung pertama yang dimiliki tentang materi gelap sejak pertama kali memikirkannya, lebih dari satu abad yang lalu. Dengan kata lain, detail kecil itu menghasilkan terobosan di lapangan.

Pada dasarnya, semua yang diketahui tentang materi gelap adalah benda itu ada dan tidak dapat dilihat. Peneliti tahu di sana karena bisa mengukur efek gravitasinya, tetapi hanya itu saja. Itu sebabnya, dalam kata-kata Prof. Barkana, materi gelap "tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika".

Berdasarkan efek gravitasi yang diamati, fisikawan memperkirakan partikel materi gelap menjadi sangat berat, namun hasil Prof. Barkana menunjukkan bahwa materi gelap harus kurang dari lima kali lebih besar dari atom hidrogen. Temuan ini berpotensi untuk mengarahkan kembali pencarian materi gelap.

Satu bukti pasti yang mendukung teori Barkana dapat diambil dengan sejumlah besar antena radio. Ia mengatakan bahwa, menurut modelnya, materi gelap seharusnya menghasilkan pola gelombang radio yang sangat spesifik.

Beruntung baginya, satu array seperti itu, SKA, teleskop terbesar di dunia, sudah dalam tahap pembangunan. Jika menerima sinyal, SKA akan memastikan bahwa bintang pertama benar-benar mengungkapkan materi gelap.

(ahl)