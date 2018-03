JAKARTA - Google Doodle hari ini, Selasa (6/3/2018) menampilkan ilustrasi Kota Mocando, yang merupakan kota imajinasi ciptaan Gabriel García Márquez. Namun, siapa sih sebenarnya sosok Gabriel García Márquez itu sendiri?

Ternyata, pria yang akrab disapa Gabo tersebut merupakan sesosok penulis penting di abad ke-20. Selama hidupnya, pria yang lahir di Aracataca, Colombia 5 Maret 1927 ini telah mengajak para pembacanya masuk ke sebuah dunia magis melalui 25 buku yang telah ditulis olehnya.

Salah satu buku yang paling populer dari seluruh buku yang telah dia terbitkan adalah novel berjudul “A Hundred Years of Solitude”. Di dalam novel inilah, Gabo menceritakan dengan indah kehidupan di Kota Mocando, sebuah kota fiksional yang berada di Amerika Latin.

Selain menjadi novelis yang aktif, pria yang memiliki kumis yang sangat khas tersebut, juga merupakan seorang aktivis politik. Mengutip dari laman Google Doodle, Gabo pun sering menulis buku yang memiliki genre non-fiksi. Salah satunya berjudul “News of a Kidnapping”.

Atas karya-karya yang telah dia ciptakan, Gabo pun diganjar oleh satu penghargaan bergengsi. Pada 1982, Gabo dianugrahkan Penghargaan Nobel Kesastraan, yang kemudian menjadikan dirinya menjadi salah satu legenda sastra.

Gabo mengembuskan napas terakhirnya pada 17 April 2014. Kanker kelenjar getah bening yang bersarang di tubuhnya semenjak 1999 menjadi penyebab kematian dari Gabo.

(kem)