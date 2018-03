JAKARTA - Google dikabarkan telah mendistribusikan fitur kamera pintar mereka, Google Lens, ke seluruh perangkat Android. Fitur yang diluncurkan bersamaan dengan Pixel 2 ini memiliki banyak fungsi, yang pastinya akan membantu kehidupan penggunanya sehari-hari.

Sebenarnya, mesin pencari terbesar tersebut awalnya hanya akan berencana menyematkan fitur ini ke perangkat Pixel mereka saja. Namun pada awal pekan ini, mereka memilih untuk menggulirkannya melalui aplikasi Google Photos dan Google Assistant.

“Mulai bergulir hari ini, para pengguna Android dapat mencoba Google Lens untuk melakukan berbagai hal seperti membuat kontak dari kartu nama atau mendapatkan informasi dari landmark ternama. Untuk menggunakannya, Anda harus memiliki versi terbaru dari Google Photos,” ujar pihak Google melalui akun Twitter resmi mereka, seperti dikutip dari laman 9to5Google.

Rolling out today, Android users can try Google Lens to do things like create a contact from a business card or get more info about a famous landmark. To start, make sure you have the latest version of the Google Photos app for Android: https://t.co/KCChxQG6Qm

Coming soon to iOS pic.twitter.com/FmX1ipvN62