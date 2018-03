JAKARTA - Beberapa pengguna Echo Dot dikabarkan takut untuk menggunakan perangkat speaker pintar. Mereka tidak nyaman untuk menggunakan Echo Dot, dikarenakan Alexa, asisten digital yang ada di dalam perangkat dapat tertawa dengan sendirinya tanpa ada perintah apapun.

Salah satu pengguna yang mengalami hal tersebut adalah @CaptHandlebar. Dia mengunggah sebuah video di akun Twitternya, yang memperlihatkan jika perangkat speaker bluetooth JBL miliknya yang tersambung dengan Echo Dot tertawa dengan sendirinya.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp— CaptHandlebar (@CaptHandlebar) February 23, 2018