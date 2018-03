JAKARTA - Dalam sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh We Are Social dan Hootsuite, terungkap bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar mengunjungi media sosial. Tercatat, setidaknya kini ada sekira 130 juta masyarakat Indonesia yang aktif di berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya.

Dalam laporan ini juga terungkap jika pada Januari 2018, total masyarakat Indonesia sejumlah 265,4 juta penduduk. Sedangkan penetrasi penggunaan internet mencapai 132,7 juta pengguna.

Jika membandingkan antara jumlah pengguna internet dengan pengguna media sosial, ini berarti sekitar 97,9 pengguna internet di Indonesia sudah menggunakan media sosial. Sedangkan jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia, ini berarti sekira 48 persen penduduk Indonesia telah mencicipi media sosial.

Dalam data ini juga terlihat jika sekira 120 juta pengguna, atau sekira 92 persen dari total pengguna media sosial datang dari perangkat mobile. Tentu saja, jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar.

Sedangkan jika berbicara mengenai jumlah pengguna perangkat mobile, tercatat sudah ada 177,9 juta masyarakat Indonesia yang memegang perangkat mobile. Hal ini berarti penetrasi perangkat mobile di Indonesia mencapai 49 persen dari total penduduk.

Mengenai jumlah waktu yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia, rata-rata setiap harinya satu orang mengakses sekira 8 jam 51 menit. Sedangkan lama waktu untuk menggunakan media sosial dari berbagai perangkat mencapai 3 jam 23 menit per hari.

Mengenai kecepatan internet sendiri, kecepatan rata-rata internet broadband di Indonesia mencapai 13,78 Mbps. Sedangkan untuk kecepatan internet melalui mobile, hanya mencapai 9,82 Mbps saja.

Namun, ada satu hal yang ternyata bisa dibilang menyedihkan jika melihat data tersebut, yakni mengenai penetrasi pertambahan pengguna internet. Mereka mencatat jika dibandingkan dengan tahun lalu, penetrasi pertambahan pengguna internet Indonesia mengalami stagnan.

Semua data ini sudah dirangkum melalui laporan yang berjudul ‘Essential Insigth Into Internet, Social Media, Mobile, and Ecommerce Use Around the World” pada Senin (12/3/2018). Informasi ini dirilis berdasarkan data selama Januari.

(ahl)