JAKARTA - Hari raya Nyepi yang jatuh pada Sabtu 17 Maret 2018 ini menarik untuk disimak. Pasalnya, ada wacana untuk penonaktivan jaringan internet saat perayaan tahunan tersebut.

Ditemui selepas acara Diskusi Entering the Next Phase of Data Era, di Balai Kartini, Jakarta Rabu (14/3/2018), Rudiantara menjelaskan, permintaan penonaktivan tersebut untuk menghormati perayaan Nyepi tahun ini.

“Bali itu memiliki karakteristik khusus, karena sebagai tujuan wisata. Saya menghormati apa yang sudah diungkapkan para pemuka-pemuka agama,” ujar Rudiantara.

Dalam memutuskan hal tersebut, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para stakeholder utama. Hal ini harus dilakukan agar mencapai keputusan yang tepat.

“Saya sudah berbicara dengan stakeholder utama. Pariwisata, kementerian agama, bahkan saya sudah melakukan konsultasi dengan Bimas Hindu Prof Drs I Ketut Widnya.”

Namun untuk hasilnya, lanjut Rudiantara, harus menunggu keputusan bersama. “Nanti siang baru ketahuan. Tunggu saja,” ungkapnya.

Sekadar informasi, pada awal Maret lalu Majelis-Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali mengusulkan penyedia jasa internet untuk mematikan layanan internet saat Hari Raya Nyepi di Bali berlangsung. Hal ini penting dilakukan agar meningkatkan kekhusyukan dalam menjalani perayaan tersebut.

Dalam surat yang ditandatangani oleh beberapa pemuka agama tersebut, mereka meminta para operator untuk mematikan jaringan internet mulai Sabtu 16 Maret pukul 06.00 WITA hingga Minggu 17 Maret pukul 06.00 WITA.

