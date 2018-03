JAKARTA - Sebuah video yang diunggah ke YouTube tampak memperlihatkan percakapan pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang menangkap objek asing. Objek tersebut tampak bergerak cepat, namun dapat terlacak.

Dilansir Usatoday, Rabu (14/3/2018), menurut laporan ABCNews.com, rekaman 35 detik yang ditangkap oleh kamera inframerah pada pesawat jet tempur F/A-18 meluncur di ketinggian 25 ribu kaki.

Video itu telah dirilis pada Jumat oleh To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA). Ini dipimpin oleh Hal Puthoff, penasihat Departemen Pertahanan NASA dan AS, dan James Semivan, mantan pejabat Badan Intelijen Pusat.

Departemen Pertahanan menolak berkomentar mengenai video tersebut.

Video baru tersebut hadir setelah dua video penampakan UFO lainnya yang diduga dilakukan oleh pilot Angkatan Laut AS diterbitkan oleh The New York Times pada Desember.

Dalam salah satu pertemuan tersebut, pilot David Fravor dan Komandan Jim Slaight, yang terbang di lepas pantai California Selatan di F / A-18F Super Hornets, menggambarkan melihat benda berbentuk oval yang melayang di atas laut.

Baca juga: UFO Pantau Misi Peluncuran Roket ke Luar Angkasa, Benarkah?

Sebelumnya, sebuah video yang tersebar di internet menayangkan penampakan yang diduga UFO di langit Meksiko. Para ahli mengklaim bahwa makhluk asing atau alien sedang memantau manusia di Bumi.

Video amatir itu merekam penampakan langit di atas jalanan yang ramai dan mengundang banyak teori mengenai objek vertikal terbang tersebut. Seorang wanita yang sedang bepergian di lokasi tersebut, di Baja California, Meksiko, mengunggah video ke internet dan menarik perhatian seorang ahli UFO, Pedro Ramirez.

Baca juga: Objek UFO Misterius Tertangkap Kamera Dekat Area 51

Ramirez mengklaim bahwa objek terbang itu adalah ‘penampakan pertama di 2018’. “Anda dapat melihat UFO berbentuk tabung itu terbang secara vertikal di atas kota,” kata Ramirez, dikutip dari Daily Mail.

Ia mengatakan, telah terjadi peningkatan aktivitas alien selama dua bulan terakhir 2017.





(ahl)