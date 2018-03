JAKARTA - Sebuah gambar menunjukkan objek yang diduga sebagai UFO. Kabarnya, gambar tersebut muncul di Google Maps.

Dilansir Dailystar, Rabu (14/3/2018), Gambar aneh itu ditangkap di dekat Ben Nevis di Dataran Tinggi Skotlandia. Di dalamnya, dua benda hitam besar melayang di atas danau dan berdiri sangat kontras dengan awan lainnya.

Penampakan tersebut membuat beberapa orang berspekulasi bahwa bentuk itu bisa menjadi induk kapal alien asing. Gambar itu diunggah oleh pengguna Twitter dengan judul, "Alien di langit dekat Ben Nevis di Google Maps".

Penampakan aneh telah dilaporkan di Google Maps baru-baru ini, dari makhluk luar angkasa hingga hantu. Pekan lalu, seseorang yang ketakutan percaya bahwa dia menangkap seekor UFO yang melayang di atas sebuah jalan di Penryn, Cornwall.

Selain itu, Myles Stockade sedang browsing saat dia melihat gumpalan hitam aneh di dekat blok rumah susun. Bulan lalu, seseorang juga mengaku telah melihat hantu seorang gadis muda.

Baru-baru ini, pesawat tempur AS dikabarkan bertemu dengan UFO. Sebuah video yang diunggah ke YouTube tampak memperlihatkan percakapan pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang menangkap objek asing. Objek tersebut tampak bergerak cepat, namun dapat terlacak.

Video itu telah dirilis pada Jumat oleh To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA). Ini dipimpin oleh Hal Puthoff, penasihat Departemen Pertahanan NASA dan AS, dan James Semivan, mantan pejabat Badan Intelijen Pusat.

Departemen Pertahanan menolak berkomentar mengenai video tersebut.

