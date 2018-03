JAKARTA - Twitter dikabarkan sedang mengembangkan sebuah fitur baru untuk digunakan oleh para pengguna setianya. Kali ini, mereka tidak akan menambah kemampuan di sektor teks, melainkan akan lebih fokus di bidang foto dan video.

Sebuah sumber mengatakan bahwa perusahaan dengan logo burung biru tersebut sedang mengembangkan fitur yang mengombinasi pengambilan gambar dan foto berbasis lokasi dengan Twitter Moments.

Jika Anda merasa fitur ini tidak asing, Anda tidak salah. Pasalnya, Twitter telah “menyontek” salah satu fitur Snapchat, yakni fitur Geotagging.

Baca Juga : Jack Dorsey Ingin Semua Pengguna Twitter Bisa Dapat "Centang Biru"

Mengutip dari laman CNBC, Kamis (15/3/2018), langkah ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai ancaman bagi pihak Snapchat. Hal ini dikarenakan pada saat ini, pengguna aktif Twitter lebih banyak jika dibandingkan dengan pengguna aktif Snapchat.

Pasalnya menurut data yang dikeluarkan oleh We Are Social belum lama ini, pengguna aktif Twitter dunia per Januari 2018 mencapai 330 juta. Sedangkan pengguna Snapchat hanya ada di angka 225 juta saja.

Sebenarnya, ada dua alasan yang menjadi dasar atas pilihan Twitter ini. Yang pertama adalah ini menjadi sarana bagi Twitter untuk mencari sumber pengiklan baru, mengingat mereka baru saja mengungkapkan bahwa bisnisnya sedang mengalami masa menguntungkan.

Baca Juga : Twitter Kini Larang Penggunaan Bot demi Tangkal Hoax

Alasan lainnya adalah dikarenakan para pengguna platform berbasis micro blogging tersebut sudah terbiasa melakukan posting secara real time. Maka tak heran jika mereka menghadirkan fitur tersebut.

Sekedar informasi, “perang” contek-menyontek fitur di media sosial sendiri telah berlangsung selama beberapa tahun. Hal ini diawali oleh Instagram pada 2016, di mana mereka menyontek salah satu fitur Snapchat yakni Stories.

Kemampuan ini akan menambah panjang rencana Twitter untuk melangkah menuju media sosial yang mendukung video. Hal ini terlihat setelah mereka menggandeng berbagai penyiar untuk menampilkan beberapa pertandingan olahraga secara live di Twitter. (chn)

(kem)